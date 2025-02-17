Заявления американских политиков в последние дни снова толкнули общественные настроения в Украине в умирающую яму. Однако этот маятник колеблется уже давно: весна 2022 – ужас, осень 2022 – надежда, лето 2023 – кофе в Ялте, лето 2024 – все пропало, победа Трампа – скоро мир, и вот сейчас – снова измена.

Проблема общественного восприятия результатов российско-украинской войны состоит в том, что массовое сознание плохо различает оттенки и нюансы сложных процессов. Если "контрнаступление" – то как минимум до "границ 1991 года" и "кофе на набережной Ялты". Если "нас бросили" – уже завтра Трамп отдаст Путину всю Украину. Но в действительности все куда менее определено.