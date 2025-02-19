Помилкою є твердження, що ті події були якоюсь випадковістю

Всього 11 років – і вже в стрічці почали випливати "псевдоспогади" від сучасників-і-свідків зі зворотами на кшталт "удар прийшов несподівано" (мовляв, ще зранку 18.02.2014 все було чудово, ніхто не підозрював лихого).

Тут я (котра написала "це війна" ще 1 грудня 2013-го) злегка очманіла. Бо ну ок, хай не всі могли розгледіти від початку Майдану, що "це війна", – це поетам належиться мати спеціально на те тренованого "псячого носа" і волати про війну від самого нападу Росії на Грузію, але щоб пам'ятати ФАКТИ, не треба бути поетом, це не є якийсь особливий хист!

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"Несподівано" – так можна сказати про "удар" 22 січня, коли було застрелено Нігояна й Жизневського, а згодом знайдено мертве тіло закатованого Вербицького: ось тоді місто справді було приголомшене до кількаденного шоку, – а терор, відловлювання й тортурування майданівців, стрілянина ґумовими кулями (що лишила каліками бозна-скільки народу) і нічні патрулювання городян на масивах перед атаками тітушок невгавали вже місяць, від самого "Вогнехреща".

На те й барикади збудовано, що щоніч чекали збройної "зачистки", яка ж тут "несподіванка", люди, що ви верзете?..

Орвел був геній – він показав, як можна маніпулювати колективною пам'яттю. Але він був упевнений, що індивідуальна пам'ять здатна опиратися тиску – що окремо взятий Вінстон Сміт (головний герой роману "1984". – Ред.) здатен буде розрізнити, щО було з ним насправді, а в щО йому "навіяли" вірити, ніби так воно й було.

Орвел був оптиміст. Щодалі, то очевидніше: Вінстону Сміту МОЖНА замінити його персональну пам'ять на цілком сторонню "флешку": досить змусити його повірити в якийсь один, приємний для нього факт, – і решту його психіка поступово "перефарбує"-"піджене" під цей факт уже самотужки.

І далі він буде боронити вже цю, виконану його підсвідомістю, ВЛАСНУ роботу, всіляко опираючись відновленню істини.

Щось у цьому є диявольське, коли вдуматись, – мутації свідомости, такий собі "рак ума". Власне те, чому я все життя відрухово намагаюсь чинити спротив – і як людина, і як письменниця.

Давайте трошки позгадуємо, як запам'яталися ті чорні дні України, 18-20 лютого 2014 року.

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