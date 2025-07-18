Как Путин рассматривает войну с Украиной в контексте борьбы с Западом, так Трамп смотрит на Россию через призму Китая, поэтому вынужден тянуть время

В понедельник в американо-российско-украинских отношениях должно было произойти "мегасобытие", но, как это уже типично для Трампа, вместо громких решений – очередная отсроченная угроза. Уже понятно, что против России не будут введены санкции, а Украина не получит "Томагавки".

Тем не менее это не повод впадать в отчаяние. Уже сам факт ультиматума Трампа Путину – немалая победа для Украины. Российский манипулятор умело водил за нос американского хвастуна, но у того наконец лопнуло терпение. Изменение риторики Трампа открывает каналы для реальных сдвигов.

Раньше о поставках нового американского оружия для Украины не было и речи, даже старые поставки задерживались. И пока Трамп строил из себя лучшего друга Путина – ничего не менялось. Но стоило вслух признать, что Россия не стремится к миру – как все резко изменилось.

И пусть отныне США будут не предоставлять, а продавать Украине оружие – это все равно большой шаг вперед. И пусть санкции против России или покупателей ее нефти еще не введены – сама их возможность уже является рычагом влияния на ситуацию.

И с очень большой вероятностью этой осенью, когда до парламентских выборов в Америке останется ровно год, угрозы Трампа начнут претворяться в жизнь.

Хорошо, скажете вы, но почему Трамп так долго переходит от слов к делу? Или, иначе говоря, зачем Белый дом подарил Кремлю еще 50 дней на убийства украинцев?

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