Як Путін розглядає війну з Україною в контексті боротьби із Заходом, так Трамп дивиться на Росію через призму Китаю, тому змушений зволікати

У понеділок в американо-російсько-українських відносинах мала статися "мегаподія", але, як це вже характерно для Трампа, замість гучних рішень – чергова відстрочена погроза. Сьогодні вже зрозуміло, що на Росію не будуть накладені санкції, а Україна не отримає "Томагавків".

Проте це не привід впадати у відчай. Уже сам факт трампівського ультиматуму Путіну – неабияка перемога для України. Російський маніпулятор вправно водив за ніс американського хвалька, але терпець останнього нарешті урвався. Зміна риторики Трампа відкриває канали для реальних зрушень.

Раніше про постачання нової американської зброї для України не було й мови, навіть старі постачання затримувалися. І поки Трамп вдавав із себе найкращого друга Путіна – нічого не мінялося. Але варто було визнати вголос, що Росія не прагне миру – як все різко повернулося.

І хай відтепер США не надаватимуть Україні зброю, а продаватимуть, це все одно великий крок уперед. І хай санкції проти Росії чи покупців її нафти ще не введені, сама їхня можливість – ще один важіль впливу на ситуацію.

І з дуже високою ймовірністю наприкінці цієї осені, коли до парламентських виборів в Америці залишиться рівно рік, погрози Трампа почнуть втілюватися в життя.

Ну добре, скажете ви, але чому Трамп так довго переходить від слів до справ? Або, інакше кажучи, навіщо Білий дім подарував Кремлю ще 50 днів для убивств українців?