Право голосовать должно быть обеспечено для всех, кто пострадал вследствие войны – как среди военных, так и среди гражданских

Будущие послевоенные выборы в Украине, вне зависимости от даты их проведения, будут сопровождаться многочисленными вызовами, связанными с последствиями российского вторжения. Один из самых критических – доступность избирательных участков для людей с инвалидностью. Эта проблема станет ещё более актуальной, чем раньше, из-за увеличения количества раненых военных и гражданских, пострадавших от войны.

Готовы ли участки принимать избирателей с инвалидностью

По информации первой леди Елены Зеленской, по состоянию на ноябрь 2024 года в Украине проживало более 3 миллионов людей с инвалидностью. За период полномасштабного российского вторжения их количество увеличилось на 300 000.

В 2019 году в Украине был принят Избирательный кодекс, предусматривающий, что с 1 января 2025 года все обычные избирательные участки должны быть доступными для людей с инвалидностью. В том же 2019 году Гражданская сеть ОПОРА провела исследование доступности помещений для голосования. Лишь 15 (3%) из 500 избирательных участков, включённых в выборку, были полностью доступными.

В этом году Центральная избирательная комиссия обновила данные о состоянии 26 536 участков из 33 205 избирательных участков, в том числе об их доступности для людей с инвалидностью (часть информации до сих пор отсутствует, в частности по участкам Херсонской области). Данные об инклюзивности включают 37 индикаторов, объединенных в блоки, их мы проанализируем ниже.

Прилегающая территория

По состоянию на июнь 2025 года только на 32,81% избирательных участков (10 912 участков) есть одно или более оборудованных бесплатных парковочных мест для лиц с инвалидностью. 45,31% участков (15 072) вообще не оборудованы такими местами, а по 21,88% (7277) информация отсутствует. Только вокруг 42,12% участков (14 009) создано пространство без бордюров или других перепадов высоты.

Важным индикатором инклюзивности избирательного участка является обозначение доступных и безопасных направлений движения. Такие элементы помогают людям с инвалидностью и другим маломобильным группам выбрать удобный маршрут к входу в участок или другие важные зоны. По состоянию на июнь 2025 года только 21,8% избирательных участков (7 241) были оборудованы такими обозначениями, а на 56,4% участков (18 743) они отсутствуют.

Вход в здание

Большинство избирательных участков соответствуют требованиям по ширине входа, дверей или калиток. В частности, 69,8% участков (23 202) имеют ширину входа не менее 0,9 метра. Только 8,8% участков (2 727) не соответствуют этой норме.

Другим важным критерием является отсутствие ступеней перед входом в избирательный участок. В случае их наличия важно, чтобы люди с инвалидностью и маломобильные группы населения могли попасть в помещение с помощью пандуса или другого подъёмного устройства. Среди проанализированных участков 33,3% (11 080) не имеют ступеней. 32,5% участков (10 799) имеют ступени, но не оборудованы пандусами или подъёмными устройствами, что создаёт серьёзные барьеры для маломобильных избирателей. Ещё 30% (9 974 участка) имеют ступени, но при этом оборудованы пандусами или подъёмными устройствами, обеспечивающими альтернативный доступ. Данные о 7 277 участках отсутствуют.

Наличие пандуса само по себе не гарантирует доступность, ведь он может не соответствовать требованиям строительных норм. В таких случаях, даже при его наличии, доступ для людей с инвалидностью остаётся ограниченным. Среди проанализированных участков только 45,3% имеют пандус, который соответствует нормам ДБН.

Путь к зданию избирательного участка также должен соответствовать требованиям строительных норм. Этот маршрут должен быть удобным и безопасным для людей с инвалидностью, в частности для тех, кто передвигается в инвалидной коляске. Согласно данным ЦИК, около 33,1% избирательных участков (11 023) имеют подход к зданию, соответствующий государственным стандартам и строительным нормам. Путь к почти половине, а именно к 45% участков (14 961), не является доступным.

Внутреннее пространство

Даже при беспрепятственном входе в здание барьеры внутри него могут сделать невозможной реализацию избирательного права для людей с инвалидностью. 92% участков (23 916) расположены на первом этаже. Ещё 7,9% (2 048 участков) — выше первого этажа, а 0,1% (22 участка) — ниже первого этажа.

Даже если избирательный участок расположен на первом этаже, важно, есть ли другие препятствия, которые могут усложнить доступ для людей с инвалидностью или представителей маломобильных групп. Любые пороги, узкие проходы или другие барьеры могут стать существенным препятствием на пути к помещению. Среди всех участков у 32,5% (10 802 участка) имеются различные препятствия на пути к ним.

Ещё один важный индикатор — наличие средств ориентирования и информационной поддержки внутри здания, которые помогают людям с инвалидностью и маломобильным группам безопасно передвигаться. Только 17,4% (5 792 участка) имеют соответствующие средства. В то же время 60,7% участков (20 192 объекта) не обеспечены знаками ориентирования.

Кабинки для голосования людей с инвалидностью

Наличие кабинки для голосования, приспособленной для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, является очень важным индикатором, ведь отсутствие такой кабинки, по сути, лишает избирателя права на тайну голосования. 35,3% участков (11 757) имеют приспособленные для избирателей с инвалидностью кабинки, а на почти половине участков, а именно 42,8% (14 277), таких кабинок нет.

Санитарные помещения

Приспособленными для лиц с инвалидностью и маломобильных групп должны быть санитарные помещения. В большинстве избирательных участков, а именно в 68,3% (22 729), они отсутствуют. Только 9,8% (3 255 участков) имеют специально оборудованные туалеты.

Это общий индикатор, охватывающий более широкий спектр потребностей людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Наличие таких помещений не гарантирует, что туалет имеет оборудованную кабину, приспособленную для заезда и безопасного перемещения лиц в инвалидных колясках.

Только 6,8% избирательных участков (2 248 объектов) имеют в туалетах кабины, приспособленные для лиц в инвалидных колясках. В то же время на 71,4% участков (23 736 объектов) такие кабины отсутствуют.

Напомним, что Гражданская сеть ОПОРА подготовила Дорожную карту по обеспечению организации послевоенных выборов в Украине. В документе акцентируется внимание на том, что из-за последствий российского вторжения государство должно обеспечить возможность голосования для значительно большего числа людей с инвалидностью.

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