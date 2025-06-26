Зарабатывать в Украине они не имеют права! Ни политический капитал, ни финансовый

Если речь идёт о непубличных людях, которые по разным причинам ещё до полномасштабного вторжения россии или во время него (по объективным причинам) выехали из Украины и при этом не претендуют на участие в управлении, в общественно значимых процессах, на лидерство общественного мнения и не несут какой-то общественно важной функции, то я таких людей не осуждаю. Отношусь к ним с пониманием.

А вот тех, кто сбежал из страны, а до этого был политиком, общественным деятелем, ранее позиционировал себя как участник управления страной или, по крайней мере, претендовал на эту роль, поднимал общественно значимые темы, необходимо подвергнуть остракизму.

В Древней Греции существовал такой вид наказания перебежчиков — лишение гражданства, высылка, изгнание. Людей, совершивших проступок перед полисом, не принимали обратно, не признавали за ними гражданских прав.

Я не предлагаю массово лишать гражданства беглецов из Украины. Но считаю, что наше общество может позволить себе в условиях военного времени и послевоенного восстановления институты, которые сделали бы невозможным возвращение к активной политической жизни или ведению художественной деятельности на территории Украины лиц, которые покинули её во время войны.

Зарабатывать в Украине они не имеют права! Ни политический капитал, ни финансовый.

Эти люди выбрали свой путь — уехать. Так что даже если они вернутся, нужно сделать всё, чтобы никакого влияния у нас они не имели. Среди таких санкций могло бы быть лишение права быть избранным, ограничение в других политических правах.

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