"А Путин нападет?". Пока нет. Но в дальнейшем все зависит от внутренней ситуации в Украине

Президент Владимир Зеленский, конечно, умеет смешить публику. Но смех – смехом, а если серьезно, то риск настоящего госпереворота не стоит преуменьшать. Не исключено даже, что вражеские спецслужбы специально подбросили ложную информацию, чтобы тема не воспринималась всерьез по принципу "не кричи "волки" – как и апрельская концентрация войск, а, может быть и нынешняя. Ведь, как мы уже убедились на примере оккупации Крыма, Кремль умеет строить коварные планы на несколько ходов вперед.

Однако, хотя враг и хитер, но ответ на самый главный на сегодня вопрос, "а Путин нападет?" определяется, прежде всего, нашей внутренней ситуацией.

За последние дни пришлось прочесть несколько вполне толковых публикаций, где логика возможного вторжения раскладывалась по полочкам. Вывод – в нынешней ситуации затевать такую войну нелогично и неоправданно, как бы ни чесались у президента РФ Владимира Путина руки. А они чешутся, потому что он, похоже, прекрасно понимает, что время работает против него.

С одной стороны, развитие технологий, еще и подстегиваемое искусственно "зеленым переходом", грозит уже в ближайшем будущем обесценить "углеводородное оружие" и обескровить российскую экономику.

Не нужно слишком обольщаться нынешним скачком цен: он вызван, прежде всего, эмиссией, которую уже начали брать под контроль, поэтому скоро, вполне возможно, повторится ситуация дезинфляции 1980-х, которая, как известно, помогла добить СССР.

Кстати, еще одна опасная аналогия с последним – это имеющие место социальные тренды в самой России, где поддержка власти становится все более ритуальной, а оппозиция, хотя и подавленная, но зреет. И рейтинг – святая святых плешфюрера – бьет все антирекорды, а это, обычно, делает его агрессивным.

С другой стороны, в Украине укрепляется политическая нация: мало кто сомневается, что, при всех различиях и противоречиях, против агрессора выступят и сторонники Зеленского, и сторонники его предшественника Петра Порошенка, и верные тимошенковцы, все, за исключением, разве что, избирателей ОПЗЖ, и то не факт. Вакцинированные и антивакцинаторы, русскоязычные и "мовные хунвейбины", правые и левые, будут сражаться за общую родину плечом к плечу, как это уже было в 2014 году.

При этом, при всех политических перипетиях, геополитический вектор остается неизменным: развивается сотрудничество с ЕС и НАТО (а, значит, растут шансы на активную поддержку Запада в борьбе с агрессором), экономика учится выживать и развиваться в отсутствие российского рынка и дешевых энергоносителей, а судебная реформа обещает, в случае успеха, даже установить некое подобие верховенства права – вообще неслыханная дерзость для постсовка.

Ведь если законы станут выполнимыми и начнут реально соблюдаться, то пресловутая патрональная "неформальность" может если не приказать долго жить, то отступить в угол. Сегодня "система" в Украине еще на глубинном уровне принципиально не отличается от российской, это делает ее понятной для врага, а поэтому уязвимой: хакер может быть эффективным только тогда, когда он в совершенстве знает операционную систему атакуемого.

Россия этим пользуется вовсю, манипулируя ситуацией в своих интересах. И вот этой возможности она может в обозримом будущем лишиться...

В общем, время давит, заставляя имперцев нервничать. Но пока что рацио берет верх над эмоциями, и, в полном соответствии с вышеупомянутыми калькуляциями, мы пока живем в мире и спокойствии.

Однако все эти соображения исходят из нынешней ситуации, когда в Киеве сидит хотя и далекое от совершенства, но легитимное и умеренное правительство (в широком смысле этого слова), признанное в мире и своими гражданами – во всяком случае, абсолютным большинством.

А если власть поменяется

Но представим себе на минутку, что в Украине произошел настоящий переворот, и к власти пришла теперь уже настоящая "хунта", которую – в отличие от осторожных, договороспособных и вполне "системных" Арсения Яценюка, Сергея Турчинова и Петра Порошенко образца 2014 года – действительно несложно представлять, как "фашистов".

Разумеется, сеть вражеских агентов (а кто-то сомневается в ее существовании?) при поддержке росспропаганды получит идеальные условия для раскольнической деятельности и натравливания украинцев друг на друга. Результатом будет раскол страны, включая и все силовые структуры. Если даже Майдан для многих был и остается "государственным переворотом", который враг использовал для раскола, то что говорить о такой вот "хунте"? И в такой ситуации все калькуляции, которые сегодня удерживают Путина от агрессии, обнуляются, открывая широкие ворота для полномасштабной войны.

Во-первых, Кремль получает железный повод для вторжения. Это уже не агрессия против соседней страны, а миротворческая миссия с благородной целью спасения русскоязычных от настоящей фашистской хунты, а украинцев, не способных создать самостоятельное государство, – от самих себя. Это даже не "крымнаш", тут мало кто сможет возразить.

Причем, во-вторых, не только в самой России, но и на Западе: при всем желании сдержать империю, западным лидерам трудно будет объяснить своим избирателям, зачем их деньги (не говоря уже о жизнях солдат) идут на поддержание незаконной, нелегитимной, фашистской "хунты" в центре Европы. И у всех, кто хотел бы ограничиться "глубокой озабоченностью", будет "железная" причина сделать именно так. А их оппоненты, друзья Украины, окажутся посрамлены...

Наконец, в-третьих, и это самое главное, российские танки, во всяком случае, в части Украины, будут встречать как освободителей. Помните "Ледокол" Суворова? Так вот, для Путина Сталин – образец эффективного менеджера, можно сказать, учитель жизни. И этот учитель прекрасно понимал, что оккупировать Европу как агрессор он, может быть, и сможет, но удержать – никак. А вот придя как освободитель, можно и остаться, или оставить вместо себя марионеток – и с чуть ли не половиной Европы таки сработало...

В результате может получиться вполне удобная для врага комбинация: бОльшая часть Украины, вкупе с впихнутыми в нее Минской капитуляцией "народными республиками" (напомню, без преследования нынешних их "лидеров"), под управлением марионеточного режима становится полноправным членом ЕАЭС, ОДКБ и неформального клуба пожизненных президентов патрональных автократий; а небольшая – и никогда не входившая в состав Российской империи – "чуждая русскому народу" часть становится "тайванем" для радикалов, "осажденной крепостью" во главе с каким-нибудь "нашим сукиным сыном", тоже несменяемым, хотя и на словах прозападным. При этом санкции с РФ снимаются, ради этого можно даже Крым как-то поделить с теперь уже братской навеки Малороссией. Путинский рейтинг растет до небес – он ведь опять "всех переиграл", утер нос Западу и собрал земли...

Но кто же может, будучи в здравом уме, пойти на такой переворот?

Наверное, будучи в здравом уме, никто, и уж в последнюю очередь Ринат Ахметов: ему вполне хватает рычагов влияния.

Однако существует узкая, но сплоченная секта, для которой правительство нелегитимно, потому что она категорически не признает выбор бОльшей части украинского народа, и только себя считает истинными патриотами, а то и вообще сводит нацию к своему кругу. Это те, для кого война – мать родная, и ради нее можно и по Верховной Раде пальнуть, а соотечественники, думающие иначе, – презренные капитулянты.

Те, для кого демократия – зло, коль скоро она привела к власти "клоуна" и его "зеленую блевоту". Те, кто считает перемирие – капитуляцией; мову – "ДНК нации" (и, соответственно, всех, кто говорит на других языках – недостойными считаться украинцами); авторитаризм – приемлемым, только бы диктатор был "правильным"; а всякие мелочи, вроде коррупции – простительными. И, главное, те, для кого цель оправдывает любые средства, включая захват власти.

Нужно отдать должное: многие из этих людей (хотя и далеко не все) – настоящие защитники Украины, и даже без всяких кавычек – герои, мы многим им обязаны. И право на восстание, хотя и не заложено в нашей Конституции, но де-факто без него Украина не была бы Украиной.

Однако главный принцип излюбленного Путиным с детства дзю-до как раз и состоит в использовании силы противника против него самого. В сложившейся ситуации эта секта, при всей своей маргинальности, стала реально опасной, потому что ее устремления – пусть даже, вроде бы, искренне патриотические – прямо совпадают с интересами врага; а для переворота, о котором иногда и вслух говорят некоторые ее представители, не нужно ни общественной поддержки, ни даже особо широкого заговора: достаточно нескольких тысяч, если не сотен, хорошо вооруженных и обученных людей.

Кстати, пока у власти был Порошенко, его фанаты очень близко к сердцу принимали такую опасность, а теперь многие из них сами видят главного врага на Банковой, а не в Кремле.

Пока, к счастью, описанный выше сценарий выглядит маловероятным. Впрочем, кто бы мог подумать восемь лет назад, что на улицах Киева будет литься кровь, а с Россией будет самая настоящая война? Только немногие "слишком хорошо информированные оптимисты", не боявшиеся заглядывать в бездну...

Но это не значит, что в головах у кремлевских маньяков такого сценария нет. Поэтому наряду с логистической подготовкой ко вторжению я предвижу резкую активизацию российской агентуры (в том числе, среди сектантов) и спецслужб с целью дестабилизировать обстановку и реализовать описанное выше. И единственный способ предотвратить успех такой спецоперации – это донести ее логику до как можно большего числа людей.

Я никогда не призывал и сейчас не призываю "объединиться вокруг президента" – как не призывал это делать при предыдущем вожде. Правительство можно и нужно "дрессировать", в том числе и массовыми акциями, иначе оно превращается в ту "власть", которая "сильна как никогда".

Но есть достаточно отчетливая грань между демократическим протестом и захватом власти. Демократию может оказаться необходимым защищать, даже если она в данный момент представлена несимпатичными и некомпетентными лидерами – хотя бы потому, что в создавшейся ситуации, это будет и защита единой, соборной, суверенной Украины от имперской агрессии.

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