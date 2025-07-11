Мнение
думки вголос
Абсурдная территория. Геноцид в Боснии и на Донбассе как норма кремлевской политики
Юрий Мацарский
Военнослужащий
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем рассказывает Юрий Мацарский:
- как и почему медиа-империя Виктора Медведчука десять лет назад искала корреспондента для работы в Сараево;
- что представляла собой откровенно сепаратистская Республика Сербская в составе Боснии и почему она была важна для пропагандистов "русского мира";
- 30-летие совершенного сербами геноцида боснийских мусульман в Сребренице.
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