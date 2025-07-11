LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом. О чем рассказывает Юрий Мацарский: как и почему медиа-империя Виктора Медведчука десять лет назад искала корреспондента для работы в Сараево;

что представляла собой откровенно сепаратистская Республика Сербская в составе Боснии и почему она была важна для пропагандистов "русского мира";

30-летие совершенного сербами геноцида боснийских мусульман в Сребренице.

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