Думка
думки вголос
Абсурдна територія. Геноцид у Боснії та на Донбасі як норма кремлівської політики
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- як і чому медіаімперія Віктора Медведчука десять років тому шукала кореспондента для роботи у Сараєво;
- що являла собою відверто сепаратистська Республіка Сербська у складі Боснії та чому вона була важлива для пропагандистів "русского мира";
- 30-річчя скоєного сербами геноциду боснійських мусульман у Сребрениці.
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