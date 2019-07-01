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01.07.2019, 09:55

Апофеоз отходчивости: саммит в Осаке и реверансы с Путиным

Апофеоз отходчивости: саммит в Осаке и реверансы с Путиным
журналист

Еще полгода назад мировые лидеры были гораздо менее склонны к общению с теми, кто демонстративно плюет на международное право. Что изменилось?

Предыдущий саммит G-20 состоялся в конце ноября - начале декабря в Буэнос-Айресе, и тогда на нем изгоями блуждали Владимир Путин и саудовский принц Мохаммед бин Салман. Первому была обещана двухчасовая встреча с Дональдом Трампом, но ее отменили из-за конфликта в Керченском проливе 25 ноября, когда в плен были захвачены украинские моряки. Второй оказался в центре грандиозного скандала после того, как 2 октября в саудовском консульстве был убит и расчленен журналист Джамаль Хашогги. Имелись все признаки того, что заказ на устранение нелояльного журналиста исходил от самого наследного принца. В Буэнос-Айресе от него все мировые лидеры просто шарахались, чтобы никто заподозрить не мог их в каких-то симпатиях к убийце. Тем радостнее была встреча принца и российского президента. Они даже поздоровались необычным для официоза способом: дали друг другу «пять» и просто лучились счастьем при виде друг друга.

Тут нужно напомнить, что в марте 2018 в британском Солсбери была предпринята попытка отравить бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Они чудом остались живы, но погибла случайно вступившая в контакт с отравляющим веществом британка. Британская полиция и спецслужбы вычислили отравителей, которые оказались офицерами российской разведки, хотя Путин категорически это отрицал. В общем, МБС, как называют принца, и хозяин Кремля связывает многое.

А вот в Осаке все заметно изменилось. Трамп, заявлявший, что не может быть никаких встреч с Путиным, пока не освобождены украинские моряки, провел полуторачасовую встречу с Владимиром Владимировичем, который демонстративно отказался выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву и пленных не отпустил. Американский президент назвал беседу отличной, а Путина – «прекрасным парнем». Когда у него спросили про моряков, он заявил, что эта тема не обсуждалась, а Путин сообщил, что очень даже обсуждалась, и решения пока нет. А на нет и суда нет.

Встретился Трамп и с саудовским принцем, назвав того своим большим другом. На вопрос на пресс-конференции, была ли задета тема убийства Хашогги, глава Белого дома разразился длинным спичем о важности политических, экономических и военных отношений с Саудовской Аравией и о том прогрессе, который сделан там в области прав человека. А по делу Хашогги там арестовано 13 человек, это ему сам МБС рассказал.

Да что там, даже Тереза Мэй встретилась с Путиным-отравителем. Правда, она всем своим видом подчеркивала, насколько ей неприятно иметь с ним дело, но вот приходится. Во время беседы британский премьер устроила российскому президенту выволочку, на которую оказался неспособен Трамп. Между тем для Кремля символической победой является уже одно то, что с ним готовы говорить. Кстати, ранее Мэй выступила и за возвращение России в ПАСЕ: «Членство России в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь его к ответственности за нарушение прав человека». Способ не только один из немногих, но и из тех немногих едва не самый бесполезный. Британский премьер об этом тактично умолчала.

Если же добавить, что за возвратом России в ПАСЕ стояли также Германия и Франция, то несложно увидеть в этой отходчивости общий западный тренд: «Мы их не можем наказать, давайте хотя бы с ними поговорим».

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Впадать в паникерство и сразу кричать, что Запад пренебрег своими ценностями, не стоит. Ценности не шляпа, которую легко снять или ветром сдуть. А вот растерянность тамошних лидеров перед лицом открытого зла бросается в глаза. Хотя, казалось, с 2014 года могли бы пообвыкнуться и двинуть в ответ общим фронтом. Фронта не получается. Трамп категорический противник больших союзов, сам большой почитатель Путина, и ему интересней укрощать Китай. У Мэй головная боль – Brexit. Меркель готовится уходить, и ее удручает, что оставить Германию не на кого. Макрон был полон наполеоновских планов на Европу, но под ним капризно взбрыкивает собственная страна. Япония надеялась на мирные соглашения с Россией и Курилы, не хотелось лишний раз ссориться.

Все это позволяет чертям куражиться, а добрых людей загоняет в тоску. Выпьем же за то, чтобы этот мутный период поскорее закончился, наступило больше ясности, и каждый получил по заслугам.

Колонка опубликована на сайте Контракты.ua
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Теги: Мохаммед бин Салман, дональд трамп, владимир путин, G20, осака, саммит g20
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