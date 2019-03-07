Армия, деньги, два мажора. Будничная история на фоне выборов

Написати колонку про корупцію в оборонному секторі виявилось неочікувано складно. «Неочікувано» тому, що останній тиждень про оборонну корупцію говорять саме з подачі розслідування нашої команди.

І суспільство, і політикум просто «штормить» від зради. Медіа розбирають виловлювання фігурантів на цитати (якщо ви не розумієте, про що мова – дивіться ось тут). Політики змагаються у тому, хто знайде найжахливіший аспект: риторика від «контрабанди з Росії» до «бізнесу на крові».

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Відреагував навіть президент і держаппарат, а такого ми не бачили дуже давно. Оперативно відсторонено керівників кількох оборонних заводів, які згадуються у розслідуванні. Генеральний прокурор заявив, що всі факти давно відомі і от буквально днями мали початись перші арешти. А перед публикацією третьої серії президент від гріха подалі звільнив з РНБО самого Олега Гладковського.

Що можна додати до цього розголосу? Нічого.

Але можна проговорити кілька тихих речей. Наприклад: корупція в оборонці системно нічим не відрізняється від будь-якого іншого тендерного схематозу. Особливо – періоду «до прозорро». Замініть «запчастини для бтр» на «запчастини для вантажівок» і отримайте корупцію, ну, наприклад в Укравтодорі. Або на «запчастини до тепловозів» і це вже Укрзалізниця.

І ця буденність лише загострює проблему. Немає нічого особливого в корупції на оборонці. Вона організується так само легко. Достатньо 2 мажорів і одного відомого тата, щоб віддавати накази директорам оборонних заводів.

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Попри «персональну увагу президента» - нічого особливого.

Попри 5 років війни – так само легко.

На фоні бігбордів з «Армія!» – два мажори і тато.

І таких мажорів значно більше, ніж Жуков і Гладковський. Окремі групи впливу і домовленостей є не лише на рівні концерну Укроборонпром, а й на рівні кожного окремого заводу.

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Буденність і невимовна простота оборудок, які ми показали, говорять лише про те, що з системними змінами у оборонному комплексі за всі 5 років війни якось не склалось.

Заява Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО).

В рамках інформаційного партнерства

Після низки розслідувань команди Бігус.Інфо про корупцію оборонній сфері ця тема, зазвичай не надто медійна і популярна у публічній дискусії, стала неочікувано і безсумнівно однією з найбільш резонансних. А 6 березня на Раді національної безпеки та оборони Президент Петро Порошенко оголосив про міжнародну перевірку «Укроборонпрому». За його словами, аудит має продемонструвати міжнародним партнерами України "повну відкритість і прозорість" в питанні реформування концерну.

Водночас, Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО) просував ідею незалежного міжнародного аудиту вже протягом двох років, відколи була заснована ця незалежна неурядова організація. В експертних колах небезпідставно вважають, що концерн був створений президентом-втікачем Януковичем незаконно: для того, щоб зробити потужний оборонний комплекс «ручним» для президента України. Наразі немає чіткого розуміння того, скільки підприємств знаходиться у складі Укроборонпрому, скільки з них функціонують і приносять прибуток, скільки – збиткові, і взагалі, які обсяги активів концерну. Комітет наполягав на тому, що реформа «Укроборонпрому» необхідна, і що саме аудит має стати відправною точкою, яка дозволить отримати точну і об’єктивну інформацію, зокрема, і про імовірні масштаби зловживань.

У контексті наступних президентських виборів НАКО оголосив запитальник для всіх кандидатів для того, щоб почути їхні погляди щодо різних аспектів корупції у секторі оборони. Зокрема, одне з питань – і про концерн «Укроборонпром» та бачення його майбутнього. Також НАКО запитав кандидатів про інші болючі проблеми корупції у секторі оборони: оборонні закупівлі, житлову чергу для військових та землі Міністерства оборони. Загалом сім питань. Усі 44-ри кандидати, які зареєструвалися як кандидати на пост Президента, а відтак і Верховного Головнокомандуючого України, отримали від нас листи із пропозицією відповісти на ці питання. А відтак, озвучити своє бачення того, як мінімізувати корупцію у секторі оборони.

Наразі вже 14 кандидатів надали НАКО свої відповіді. Незалежно від їхніх політичних поглядів, всі вони підтримують ідею боротьби з корупцією в обороні. Тепер очікуємо на те, що всі вони, незалежно від результатів виборів, будуть дотримуватися зазначених обіцянок і працювати на благо України, зокрема, прозорості і підзвітності у секторі оборони.

А НАКО тим часом у співпраці з Ліга.Нет започатковує низку колонок від лідерів громадської думки, які мають нагадати суспільству, чому корупція в обороні у часи, коли на Донбасі триває конфлікт, - це корупція на крові, а відтак неприпустима і вимагає наших спільних рішучих дій.

Перша колонка – від Дениса Бігуса, шеф-редактора журналістської команди Bihus.info, яка провела низку резонансних розслідувань саме про корупцію в оборонці.

З повагою,

Секретаріат НАКО