Зеленский поставил европейских финансовых партнеров Украины перед огромной дилеммой своим шагом против НАБУ и САП, что вызвало масштабные демонстрации в Киеве и других городах.

Это, безусловно, еще один шаг назад в борьбе с коррупцией. Абсурдно слышать от нового премьера Свириденко, что коррупция в Украине не является большой проблемой – конечно, борьба за выживание с Россией является главным вызовом, но я бы сказал, что вторым по важности является борьба с коррупцией – и я освещаю Украину уже более 35 лет.

Разные мои знакомые из военно-промышленного комплекса говорят, что коррупция остается большой проблемой и подрывает усилия в войне – и, если что, ситуация даже ухудшается из-за военного мародерства.

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