Вызовы для развития и восстановления: время или иллюзия действий (продолжение)
Богдан Данилишин анализирует стратегические вызовы для нового Кабмина. Публикуем вторую часть его статьи. Первую часть читайте по ссылке.
Структурный дефицит иностранной валюты и непредсказуемость валютного рынка
Отрицательное торговое сальдо — основной фактор дефицита платежного баланса. Дополнительный вклад в валютную нестабильность внесла политика валютной либерализации НБУ, которая вызвала рост частного спроса на покупку наличной иностранной валюты.
В 2025 году торговый дефицит расширился, что стало следствием слабых темпов роста внутреннего производства и увеличения потребностей в критическом импорте после вражеских обстрелов. Негативный эффект от расширения торгового дефицита составил около 7 п.п. падения реального ВВП за 6 месяцев 2025 года.
Валютный дефицит покрывается преимущественно из нерыночных источников внешней помощи. Валютные интервенции НБУ в поддержку гривни составляют около 40 млрд долларов в год (в 2024 году выросли на 22% по сравнению с предыдущим годом, в январе-июне 2025 года — еще на 24%). В 2025 году валютный спрос растет в основном за счет спроса бизнеса, тогда как в 2024 году ключевым фактором роста валютного спроса было поведение населения.
Экономике необходимы инвестиции для усиления конкурентоспособности реального сектора и снижения торгового дефицита.
Неопределенность усиливает гибкий режим курсообразования, в рамках которого уровень обменного курса фактически определяется не торговым балансом, а непредсказуемыми интервенциями НБУ. В результате население и бизнес естественно начали отдавать предпочтение выводу средств в валютные активы.
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