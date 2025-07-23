Смена правительства Украины заставляет осмыслить пройденный путь и определить те отправные точки, которые могут дать импульс экономическому росту

Богдан Данилишин анализирует стратегические вызовы для нового Кабмина. Публикуем вторую часть его статьи. Первую часть читайте по ссылке.

Структурный дефицит иностранной валюты и непредсказуемость валютного рынка

Отрицательное торговое сальдо — основной фактор дефицита платежного баланса. Дополнительный вклад в валютную нестабильность внесла политика валютной либерализации НБУ, которая вызвала рост частного спроса на покупку наличной иностранной валюты.

В 2025 году торговый дефицит расширился, что стало следствием слабых темпов роста внутреннего производства и увеличения потребностей в критическом импорте после вражеских обстрелов. Негативный эффект от расширения торгового дефицита составил около 7 п.п. падения реального ВВП за 6 месяцев 2025 года.

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Валютный дефицит покрывается преимущественно из нерыночных источников внешней помощи. Валютные интервенции НБУ в поддержку гривни составляют около 40 млрд долларов в год (в 2024 году выросли на 22% по сравнению с предыдущим годом, в январе-июне 2025 года — еще на 24%). В 2025 году валютный спрос растет в основном за счет спроса бизнеса, тогда как в 2024 году ключевым фактором роста валютного спроса было поведение населения.

Экономике необходимы инвестиции для усиления конкурентоспособности реального сектора и снижения торгового дефицита.

Неопределенность усиливает гибкий режим курсообразования, в рамках которого уровень обменного курса фактически определяется не торговым балансом, а непредсказуемыми интервенциями НБУ. В результате население и бизнес естественно начали отдавать предпочтение выводу средств в валютные активы.

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