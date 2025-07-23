Атака на НАБУ: Україна втрачає довіру і перспективу миру
Зеленський поставив європейських фінансових партнерів України перед величезною дилемою своїм кроком проти НАБУ та САП, що спричинило масштабні демонстрації в Києві та інших містах.
Це, безперечно, ще один відступ у боротьбі з корупцією. Абсурдно чути від нової прем’єрки Свириденко, що корупція в Україні не є великою проблемою – звісно, боротьба за виживання з Росією є головним викликом, але я б сказав, що другою за важливістю є боротьба з корупцією – і я висвітлюю Україну вже понад 35 років.
Різні мої знайомі з військово-промислового комплексу кажуть, що корупція залишається великою проблемою і підриває зусилля у війні – і, якщо що, ситуація навіть погіршується через військове мародерство.
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