Зеленський поставив європейських фінансових партнерів України перед величезною дилемою своїм кроком проти НАБУ та САП, що спричинило масштабні демонстрації в Києві та інших містах.

Це, безперечно, ще один відступ у боротьбі з корупцією. Абсурдно чути від нової прем’єрки Свириденко, що корупція в Україні не є великою проблемою – звісно, боротьба за виживання з Росією є головним викликом, але я б сказав, що другою за важливістю є боротьба з корупцією – і я висвітлюю Україну вже понад 35 років.

Різні мої знайомі з військово-промислового комплексу кажуть, що корупція залишається великою проблемою і підриває зусилля у війні – і, якщо що, ситуація навіть погіршується через військове мародерство.

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