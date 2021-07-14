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Аваков. Правильный человек

Цей матеріал також доступний українською
Аваков. Правильный человек

советник главы Офиса президента
14.07.2021, 00:26

После семи лет работы Арсен Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел

Позволю себе небольшую личную оценку. Чуть со стороны. Безо всяких конспирологий и двойных интересов.

На мой взгляд, Арсен Борисович Аваков всегда сильно выбивался из числа типичных суетливых представителей украинской политики. Среди которых слишком много продающихся, вечно понтящихся, "чего изволите", "мы готовы руководить, только скажите как…" 

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В отличие от всех этих стайных субъектов, умело рыскающих в поисках очередного хозяина с большим олигархическим карманом, Арсен Борисович – действительно политический тяжеловес. 

Он прекрасно понимает, что такое государство; что такое большая политика и почему после революций обязательно нужно выстраивать четкие правила и систему взаимоотношений. И почему ритуальными щелчками пальцев реформы не двигаются. И почему нужно безбожно пахать… 

Он работал. Много. Часто брал на себя ответственность, которую должны были брать другие. Часто брал на себя вину за несделанное или сделанное неправильно, потому что юное государство нередко ошибалось. 

Но главное, в ключевые моменты, когда нужно было сделать единственно правильный выбор, Аваков делал именно этот выбор. Так иногда бывает. Когда кто-то много кричит и даже собирает яркие pr-висты, оскорбляя и обвиняя, а кто-то в это время чистит авгиевы конюшни…

… Не сомневаюсь, что совсем скоро мы с удивлением обнаружим, что именно Аваков окажется единственным, кто сохранит настоящее уважение общества, из всех пришедших к власти в 2014 году. И это будет абсолютно заслуженно. Да-да, я прекрасно понимаю, что сейчас записные "люди все в белом" (на лжи которых можно построить целые религии) обязательно зальют министра черной краской. Тем не менее, время всегда в итоге всем воздает)…

… Кстати, Авакову точно не понадобится напоминать о себе постоянным мельканием на олигархических телеканалах. Не понадобится ни с кем склеивать какие-то инфантильные партии или движения, как это часто делают другие министры или премьеры. В отличие от карликов, Аваков достаточно будет своей фамилии, репутации и собственной истории. И фактов…

… Добровольческие батальоны и реальное участие в защите страны после начала войны. Это было очень рациональное, действительно смелое и продуманное на несколько шагов вперед поведение. То, что отсрочило трагедию и позволило государству получить шанс. Факт?

… Харьков, который украинский и который не слился роковой весной четырнадцатого, потому что кое-кому хватило личной воли. Факт?

… Именно Аваков проявлял принципиальность, тогда как у небезызвестного "честного человека" Петра Алексеевича зашкаливало количество схематозов в крови. Это было очень ценно для нашего общества, так как сохранило нам возможность остаться свободными и не впасть в мракобесие. Факт?

… И да, у нас никогда не было дефицита советов – как реформировать полицию и вообще систему МВД. Чего в этих советах всегда не хватало, так это понимания простой вещи: для привлечения десятков и даже сотен тысяч людей в систему МВД общество должно быть готово вкладывать в эту систему гораздо больше ресурсов, чем может позволить сегодня национальная экономика.

Очень трудно сохранять управляемость системы, когда страну лихорадит, и когда идет ломка традиционных силовых форматов. Авакову удалось все это удержать в своих руках. Факт?

… Нет, сегодня, по прошествию этих тяжелейших сем с лишним лет, нам все кажется простым. 

Но во-первых, чтобы строить исполинские крепости, кто-то должен носить мелкие камешки. 

И во-вторых, не замечать бревна в собственных глазах – любимая традиция наших "активных певцов справедливости". Но соринку в чужом глазу они обязательно распиарят истерически. А так… Спасибо, АБ.

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глава МВД мвд арсен аваков михаил подоляк
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