На прошлой неделе Технологические Силы Украины запустили публичный инструмент – портал "Жизненный цикл: производство взрывчатки". В нем подробно описан каждый из этапов (всего их 18), которые проходит производитель взрывчатых материалов в Украине. К каждому этапу прилагаются предложения отрасли – как усовершенствовать регулирование, запустить новые инструменты или улучшить условия рынка, чтобы производители могли без регуляторных препятствий поставлять боеприпасы на фронт.

Одним из критических этапов в производстве взрывчатки является закупка взрывчатых прекурсоров, средств инициирования и других чувствительных компонентов для изготовления боеприпасов. На фоне дефицита взрывчатых веществ как в Украине, так и у европейских партнеров, необходимость в "банке взрывчатых материалов" становится все более актуальной.

Производители-члены ТСУ, которые ежедневно сталкиваются с проблемами отсутствия необходимых условий и регулирования рынка взрывчатки, имеют собственное видение, каким сегодня может быть государственный механизм "банка взрывчатых материалов". В этом тексте – о том, что это такое, как он может наполняться и чем поможет государству, фронту и бизнесу.

Что такое "банк взрывчатки"

Украина критически зависит от импортного взрывчатого сырья, без которого невозможно стабильное производство боеприпасов.

"Банк взрывчатки" – это государственный механизм, который позволит централизованно закупать, импортировать, учитывать и распределять сырье между производителями. А также – ускорить поставки на фронт в два–три раза и масштабировать производство без чрезмерной нагрузки на бизнес.

Постановление правительства №763 создало условия для запуска и масштабирования производства взрывчатых материалов. Это то, что нужно было отрасли, и мы это поддержали. Следующий шаг – чтобы оно было усовершенствовано и имело постоянный характер.

В то же время указанное постановление не содержит ключевых механизмов, необходимых для формирования институциональной основы так называемого "банка взрывчатки" – государственного механизма централизованного учета, импорта и распределения сырья для производства боеприпасов. Также в настоящий момент отсутствует ответственное ведомство за полную или частичную реализацию этой идеи. Для запуска такого механизма ответственное ведомство должно обладать всеми инструментами для валидации компаний, входящих в реестр производителей боеприпасов, оценки их возможностей и т. д.

Как он должен наполняться

Чтобы понять, каким должен быть объем этого банка, следует оценить два фактора: потребности Сил обороны и объемы имеющегося сырья у украинских производителей. Имея эти данные, государство будет понимать:

какова срочная потребность, чтобы оперативно реагировать на запросы Сил обороны; как работать с годовым планированием в соответствии с ожидаемыми объемами производства боеприпасов для фронта; какой должна быть стратегическая программа, благодаря которой будет формироваться резерв для ракетной программы и снарядов.

По мнению производителей боеприпасов и взрывчатых материалов, входящих в ТСУ, "банк взрывчатки" как государственный механизм может работать следующим образом. Закупку сырья осуществляет ответственное ведомство при координации с ДСЭКУ, которая выдает разрешение на импорт. Далее ведомство аккумулирует импортированное сырье и ведет его учет. После чего – передает производителям сырье для изготовления боеприпасов по государственному контракту.

Чтобы импортированное сырье использовалось эффективно, члены ТСУ предлагают ввести условия, при которых взрывчатые вещества будут получать включенные в реестр производителей взрывчатки компании, имеющие заключенный государственный контракт на изготовление и поставку боеприпасов Силам обороны.

Потребность, которая давно назрела

В активную фазу войны спрос на взрывчатку у военных колоссальный. Вместе с тем логистические, валютные и разрешительные барьеры не стимулируют частного производителя масштабировать производство. Усложняет ситуацию и непредсказуемость поставок. Сегодня производители взрывчатки не имеют гарантий своевременной поставки импортного сырья. Из-за этого они не могут планировать производство, а значит – не могут заключить государственный контракт, чтобы не попасть под санкции за несвоевременное выполнение.

Если запустить "банк взрывчатки", это в первую очередь поможет фронту, а государство и бизнес получат свои преимущества от этого механизма.

Как это поможет фронту? Прогнозируемость и скорость. Производители объединения прогнозируют, что цикл "сырье – боеприпас – фронт" благодаря "банку взрывчатки" может сократиться в два-три раза. Таким образом, военные смогут получать прогнозируемое и стабильное количество боеприпасов в месяц, квартал или год.

Государство также выиграет, если запустит "банк". Он позволит не только контролировать критически важное сырье, но и оптимизировать бюджет через закупку этого сырья крупными партиями – в отличие от объемов, которые частный производитель может закупить самостоятельно. Это обеспечит и прозрачность планирования потребностей. Создавая необходимые условия для работы частных производителей взрывчатки, Украина сможет масштабировать производство боеприпасов, по прогнозам членов ТСУ, как минимум в десять раз.

Среди возможностей и преимуществ для бизнеса, прежде всего – гарантированный доступ к сырью, без необходимости самостоятельно искать контрагента. Возможность получать сырье через государственный механизм также снизит логистические затраты. Поскольку взрывчатые вещества уже будут находиться в Украине, производство начнется быстрее. А Силы обороны получат необходимую взрывчатку и боеприпасы намного раньше, от чего выиграют все.

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