Минулого тижня Технологічні Сили України запустили публічний інструмент – портал "Життєвий цикл: виробництво вибухівки". У ньому – детально описаний кожен з етапів (таких аж 18), який проходить виробник вибухових матеріалів в Україні. До кожного з них є пропозиції галузі, як вдосконалити регулювання, запустити нові інструменти чи покращити умови ринку, аби виробники без регуляторних перепон могли постачати боєприпаси на фронт.

Одним із критичних етапів у виробництві вибухівки є закупівля вибухових матеріалів прекурсорів, засобів ініціювання та інших чутливих компонентів для виробництва боєприпасів. На фоні дефіциту вибухових речовин і в Україні, і в європейських партнерів, потреба у "банку вибухових матеріалів" стає все нагальнішою.

Читайте також Мультишеринг у Дії: результати першого місяця роботи платного сервісу

Виробники-члени ТСУ, перед якими щодня постають труднощі, повʼязані з відсутністю необхідних умов та регулювання для ринку вибухівки, мають власну візію, яким сьогодні може бути державний механізм "банку вибухових матеріалів". У цьому тексті про те, що це таке, як він може наповнюватися та як це допоможе державі, фронту та бізнесу.

Що таке "банк вибухівки"

Україна критично залежна від імпортної вибухової сировини, без якої неможливе стабільне виробництво боєприпасів.

"Банк вибухівки" – це такий державний механізм, який би дозволяв централізовано закуповувати, імпортувати, обліковувати та розподіляти сировину серед виробників. А ще – це допомогло б пришвидшити постачання на фронт удвічі-утричі та масштабувати виробництво без надмірного навантаження на бізнес.

Урядова Постанова №763 створила умови для запуску та масштабування виробництва вибухових матеріалів. Це те, що було потрібно галузі, і ми це підтримали. Наступний крок – аби вона була вдосконалена і мала постійний характер.

Водночас згадана Постанова не містить ключових механізмів, необхідних для формування інституційної основи так званого "банку вибухівки" – державного механізму централізованого обліку, імпорту та розподілу сировини для виробництва боєприпасів. Також наразі відсутнє відповідальне відомство за повну або часткову реалізацію цієї ідеї. Для запуску такого механізму відповідальний орган повинен мати всі інструменти для валідації компаній, які будуть у реєстрі виробників боєприпасів, оцінки їхніх спроможностей тощо.

Як він має наповнюватися

Аби зрозуміти, яким має бути об’єм цього банку, варто оцінити два чинники: потреби Сил оборони та обсяги наявної сировини в українських виробників. Маючи ці дані, держава розумітиме:

яка є нагальна потреба, аби оперативно реагувати на запити від Сил Оборони; як працювати з річним плануванням відповідно до очікуваних обсягів виробництва боєприпасів для фронту; та якою має бути стратегічна програма, завдяки якій формуватиметься резерв для ракетної програми, снарядів.

На думку виробників боєприпасів та вибухових матеріалів, які входять до ТСУ, "банк вибухівки" як державний механізм може працювати таким чином. Закупівлю сировини здійснює відповідальне відомство разом із координацією ДСЕКУ, яка дає дозвіл на імпорт. Далі відомство акумулює імпортовану сировину і веде її облік. Після чого – передає виробникам сировину для виготовлення боєприпасів за державним контрактом.

Аби імпортована сировина використовувалась ефективно, члени ТСУ пропонують запровадити умови, за яких вибухові речовини отримуватимуть включені до реєстру виробників вибухівки компанії, що мають укладений державний контракт на виготовлення і постачання боєприпасів Силам Оборони.

Потреба, яка давно на часі

В активну фазу війни попит на вибухівку у війську шалений. Натомість логістичні, валютні та дозвільні бар’єри не стимулюють приватного виробника масштабувати виробництво. Ускладнює ситуацію і непрогнозованість виробництва. Сьогодні виробники вибухівки не мають гарантій своєчасного постачання імпортної сировини. Через це вони не можуть планувати виробництво, відповідно і не можуть укласти державний контракт, аби не отримати санкції за невчасне виконання.

Якщо запустити "банку вибухівки", це першочергово допоможе фронту, а держава й бізнес отримають свої переваги від цього механізму.

Читайте також А якщо вибори? Доступність українських виборчих дільниць для людей з інвалідністю

Як це допоможе фронту? Прогнозованість та швидкість. Виробники обʼєднання прогнозують, що проміжок циклу "сировина – боєприпас – фронт" завдяки наявності "банку вибухівки" може скоротитися удвічі-утричі. Відтак військові зможуть отримувати прогнозовано та стабільно необхідну кількість боєприпасів на місяць, квартал чи рік.

Держава також виграє, якщо запустить "банк". Він дозволить не лише контролювати критично важливу сировину, а й оптимізувати бюджет через закупівлю цієї сировини великими партіями, на противагу обсягам, які приватний виробник може закуповувати самостійно. Це забезпечить і прозорість планування потреб. Створюючи необхідні умови для роботи приватних виробників вибухівки, Україна зможе масштабувати виробництво боєприпасів, за прогнозами членів ТСУ, щонайменше вдесятеро.

Серед можливостей та переваг для бізнесу, першочергово – гарантований доступ до сировини, без необхідності самому шукати контрагента. Можливість отримувати через державний механізм доступ до сировини зменшить і витрати на логістику. Оскільки вибухові речовини будуть вже в Україні, то й виробництво почнеться швидше. А Сили оборони отримають необхідні вибухівку та боєприпаси набагато раніше, від чого виграють усі.

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net