Башни Кремля. Выходца ГРУ Суркова заменили выходцем ГРУ Козаком

Газовые переговоры курировали Ермак и Козак. Два обмена удерживаемыми людьми курировали Ермак и Козак. Нормандские переговоры курировали Ермак и Козак. Переговоры по Донецку и Луганску курируют Ермак и Козак. И они научились находить компромисс друг с другом

Реинтеграция Донецка и Луганска в нынешних условиях уже через пару лет сделает интеграцию в ЕС и НАТО невозможной: на выборах в парламент пророссийские силы получат еще полтора миллиона голосов "за Россию"

ем временем в Украине так же быстро могут провести реинтеграцию Донецка и Луганска, что в нынешней реальности приведет к драматическому ослаблению украинского государства. В будущем интеграция в ЕС и НАТО станет невозможной, потому что на выборах в парламент пророссийские силы получат еще полтора миллиона голосов "за Россию". С самой Москвы снимут санкции и она начнет быстрый экономический подъем, кроме санкций сняв с себя и бремя финансирования анклавов на Донбассе.



Восстановление Донецка и Луганска повесят на украинцев. И Украина, вместо роста, начнет экономически падать вниз. Страна также увязнет во внутренних конфликтах, потому что добавится миллион людей с российскими паспортами - их активно раздавали весь прошлый год. А еще города с улицами и памятниками убийцам украинцев. Это запрограммированная война, которая случится сразу после мира. Спустя несколько лет, укрепившись экономически, Россия снова придет - но теперь под предлогом защиты обладателей конкретных российских паспортов.





Офис президента Украины сейчас может получить быструю победу. Долгожданный, но недолговечный мир, состряпанный на коленке. Понимает ли Ермак и Зеленский, что им продают мир, в котором страна спустя несколько лет захлебнется? На закрытой встрече с журналистами Зеленский в середине 2019 года говорил, что мир любой ценой ему не нужен. Но именно его, будто морковку, сейчас собираются повесить перед Украиной. Президент не забыл своих слов? Опьяненный успехами Ермак понимает, куда его ведет Козак? Власть отдает себе отчет, что отвечает за жизнь десятков миллионов людей?



Украинцы не должны платить за Донбасс. Украинцы не должны снова массово умирать за Донбасс. Украинцы хотят идти дальше. Открывать для себя новые двери. Наглухо запечатывать двери позади. И больше не оглядываться.

"У нас с ним давний опыт взаимодействия", - совершенно откровенно заявил Козак в конце прошлого года, рассыпаясь в комплиментах Ермаку. Ранее журналисты Радио Свобода установили, что Ермак имел связи в России. По цепочке - прямо до членов правительства РФ.Ермак действительно понятный Кремлю персонаж - без проукраинских идеологических надстроек. Во многом они с Козаком похожи - оба прагматичные, и оба юристы. В 1997 году Ермак основал юридическую компанию в Украине. А Козак в 1999 работал в юридической компании ЮСТ в России. Ермак признался, что помогал россиянам в Украине открывать бизнес. Например, россиянину Эммануилову, имевшему контакты с российскими ТОП-чиновниками.Но Козак в последствии 20 лет проработал чиновником на разных должностях. Получил огромный политический и управленческий опыт. Ермак получал опыт бизнесмена и кинопродюсера. Ермак сторонник "быстрой дипломатии", по его собственным словам. Козак же проворачивал спецоперацию в Молдове с 2003 года. Это два разных мира - мир быстрой игры, и мир игры на десятилетия. Опасное столкновение. И, скорее всего, опасное для Украины.И у меня есть три новости. Во-первых, Донецк и Луганск в Россию не берут. Во-вторых, террористические организации ДНР и ЛНР будут распущены, если Украина согласится забрать ОРДЛО. Москва пойдет ради этого на карикатурные компромиссы, которые Киев сможет представить как прорыв и победу. В-третьих, по данным собеседниковв украинских спецслужбах, их российские коллеги получили указание содействовать сценарию реинтеграции. И теперь надо внимательно следить за руками пророссийских медиа и пророссийских политиков в Украине.Основания для беспокойства есть. Всего за неделю - от предложения до голосования - в России начали создавать политбюро 2.0. Россияне фактически заснули и проснулись в другой стране, где все будет решать фюрер в кресле секретаря государственного совета. Путин укрепит свою власть и получит абсолютные диктаторские полномочия. У него на поводке будет премьер, президент, губернаторы, силовики, депутатский корпус.