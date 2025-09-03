Саммит в Китае породил целый ряд почти мифов, начавшихся массово тиражироваться как западными, так и нашими медиа. Давайте попробуем рассмотреть эти мифы (пока что мифы).

1. Отношение к Путину резко потеплело. Ровно год назад саммит ШОС проходил в Астане. Кому не лень – прогуглите, а что же тогда писала мировая и наша пресса. И вы удивитесь, сколько было общего.

Читайте также Мир возвращается во времена блоков: роль Китая и последствия для Украины

Единственное отличие прошлогоднего саммита – отсутствие индийского премьера Моди. Но потепление отношений Индия–Россия началось гораздо раньше, чем Трамп ввёл свои санкции. Так, ещё в июле 2024 года Моди посетил Москву, обнимался с Путиным и призывал прекратить войну (его визит начался менее чем через сутки после кошмарного обстрела Украины). Отношение к Путину на глобальном Юге особенно не изменилось. Но мы всё время создаём подобные мифы.

2. Образовался военно-политический союз Китай–Россия–Иран–Индия. Разделим этот миф на две части. Во-первых, никакого союза Индии и Китая не существует, и его вероятность мизерна. А что касается оси Пекин–Москва–Тегеран, так разве это новость? Но и здесь речь не идёт о военно-политическом союзе (как минимум сейчас). Ни одна из сторон не хочет (не может) воевать за другую (Китай не будет воевать за Россию, а Россия в Сирии показала, как она воюет за союзников).

Мы де-факто вошли в двуполярный мир, который пытаемся измерять по лекалам Холодной войны. Но главное отличие нынешней ситуации от Холодной войны – это полное отсутствие желания гегемонов воевать за своих союзников (максимум – быстрая воздушная операция по типу атаки США на Иран, и то всю "черновую" работу по расчистке ПВО сделал Израиль).

А главный геополитический водораздел между государствами проходит не по линии ценностей, а по линии "у кого я покупаю оружие". Индия может сделать "турецкий финт" и купить С-400 у россиян. Но потом, как и турки, не развернуть их.

3. Азербайджан и Армения не получили приглашение не из-за Индии, и Пакистан – не из-за роли американцев в урегулировании карабахского конфликта. Главная причина – Китай рассматривает ШОС как свой геополитический проект. Турция становится слишком мощной, чтобы её усиливать. Нам особенно важно на это обращать внимание, потому что Анкара – наш естественный союзник против России в Черноморском регионе.

4. Отношения Пекин–Москва вышли на новый уровень. На фоне экономических переговоров США–Россия Пекин приобнял россиян (меморандум о "Силе Сибири-2" сейчас особенно ничего Китаю не стоит, и даже тут китайцы получили скидку). Но Пекин и дальше не будет продавать оружие РФ.

Китаю не нужна победа России (Украины тоже). Китаю нужна слабая Россия. А что касается Украины, то Китай интересует независимая Украина с выходом к Чёрному морю и возможностью торговать через это украинское окно (особенно, если мы вступим в ЕС).

Отношения России и КНР пока не вышли ни на какой новый уровень. В Шанхае Путин добился того, что Си согласился оставить торговые отношения на нынешнем уровне и продолжит быть покупателем последней надежды (однако ситуация с закупкой Китаем нефти, что предназначалась для Индии, не может продолжаться вечно. В конце концов это полная экономическая ловушка для РФ).

5. Россия впервые, устами своего главного дипломата Ушакова, заявила, что готова к созданию совместных российско-американско-китайских предприятий по разработке Арктики и Северного морского пути. Это, конечно же, нереально. Если что-то и будет, то будут отдельные СП Россия–США и Россия–Китай. Я неоднократно говорил, что задача Путина – стать посредником между Вашингтоном и Пекином. Глобально – это невозможно, но локально, торгуясь морским путём, – вполне возможно. И Россия планомерно к этому идёт.

Выводов не будет, кроме одного. Игнорировать Китай – невероятно неразумно. Мир (заморозка, перемирие), похоже, будет зависеть от того, как будут идти переговоры США–Китай. Но мы упорно считаем, что Китай в этой формуле не появится и вторым полюсом мира не станет.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net