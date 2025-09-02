В мировом устройстве происходят тектонические сдвиги.

На саммите в Тяньцзине Си Цзиньпин фактически призвал Россию, Индию и другие страны региона объединяться (разумеется, вокруг Китая) для экономического противостояния Западу и создания системы глобального управления.

Новизна этого предложения заключается в том, что раньше лишь Россия пыталась превратить БРИКС и ШОС в антизападные площадки и объединить Глобальный Юг в противостоянии США и их союзникам. А Китай и Индия всячески от этого открещивались. Теперь, похоже, ситуация изменилась.

Читайте также Наконец реальные шаги от ЕС: как замороженные активы РФ поставить на службу Украине

Кроме того, в итоговой декларации были осуждены западные санкции и ограничения, а также действия США и Израиля против Ирана и в Секторе Газа.

Несмотря на то что в этой декларации было выражено неприятие блокового подхода и поддержана китайская идея "сообщества единой судьбы", ясно, что этими тезисами подчеркивалось: якобы именно Запад подрывает мировое единство и стабильность. И что вся ответственность за раскол мира на блоки (шаги к которому были сделаны на самом саммите) ляжет на США и их союзников.

Таким образом, саммит в Тяньцзине ясно показывает нам, что мир снова дрейфует к блоковой системе. Маятник истории только-только качнулся в другую сторону, и мы уже не увидим того мира, в котором привыкли жить.

Полный цикл может занять ближайшие 50–100 лет, в течение которых мир снова будет разделен на Запад и Восток. И для Украины ключевой задачей сегодня становится окончательно войти в Западный блок.

