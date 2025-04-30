Судя по обсуждению противодействия Кремлю, Европа все еще не понимает, что ей грозит

Европа попыталась создать силы сдерживания. Ибо надежда на НАТО при Трампе несколько слабовата и есть риски. Да и вообще – неужели богатый и большой Евросоюз не способен самостоятельно позаботиться о своей безопасности?

Конечно, мы можем, решили европейские политики.

И с первой же попытки сели в лужу просто феерично.

Великобритания предложила предоставить до 10 000 военных и спросила партнеров о создании 64-тысячного контингента, пишет The Times. Ну 64 000 – не очень много, конечно. Потому что Силы обороны Украины сейчас, для понимания, ближе к миллиону. Непосредственно воюют на фронте около 300 000. А Россия задействовала в Украине, кажется, контингент уже около 600 000. Это еще живые, без учета уже превращенных в "хороших". На этом фоне 64 000… Ну пусть для начала будет. Но…

В ответ большинство государств сочли предложение "нереалистичным". Им даже 25 000 военных кажутся труднодостижимой цифрой. Страны ЕС опасаются истощения собственной обороны, рисков эскалации и политических осложнений.

Читайте также Великобритания и ЕС ведут переговоры об ускорении поставок оружия для Украины

Я в шоке. Евросоюз со своими деньгами 100 000 мог бы набрать желающих граждан сугубо на контракт. И еще 100 000 наемников за сутки. С опытом и, возможно, собственным оружием. Чем кормить социальными выплатами безо всякой пользы обычных нелегалов, лучше уж таких. Но... Нет, я не могу понять. Даже 25 000 трудно им.

Как это – для стольких стран сложно собрать 25 000 или 64 000? Здесь только на Покровском направлении враг сконцентрировал уже около 80 000 и ежедневно штурмует наши позиции. На Торецком направлении очень приблизительно – 50 000. И это лишь часть наступления на Константиновку, там еще Часов Яр, где продолжаются ожесточенные бои, Лиманское и Краматорское направления. Вот такая арифметика.

Но в Европе спорят, как лучше защититься от РФ – нужно 64 000 новобранцев без боевого опыта или хватит 25 000? Ох, сложная задача. Со звездочкой в ​​любом смысле.

Еще для понимания. 600 северокорейских военных погибли в составе ВС РФ в Курской области. Еще около 4700 человек получили ранения из примерно 15 000 развернутых, сообщила разведка Южной Кореи. А общее количество российских войск в Курской области, с которыми мы сражались, еще две недели назад было примерно 65 000.

Я вообще просто смотрю на этих травоядных европейцев и не понимаю того, что происходит.

У них есть глаза? Есть способность понимать, что происходит вокруг?

Когда Украина просилась в НАТО, нам отказывали. Мы не дотягиваем до высоких стандартов, у нас мало женщин в списках политических партий, недостаточно демократии, прав человека и коррупция. Ага. А у них стандарты есть – только людей с оружием нет. Чтобы защищать "европейские ценности и гендерное равенство".

Наверное, сейчас не я один смотрю на это в шоке. В Кремле тоже смотрят и рыдают. Заламывают руки и кричат: "Почему? Почему бес нас попутал и подсказал начать с Украины?! Почему мы связались с этими бешеными казаками? Надо было идти в Европу, уже царствовали бы в Париже и Берлине".

И они, мне кажется, правы. Начали бы с вторжения непосредственно в Европу, предварительно подписав с Украиной договор о ненападении – и все. Там сопротивление минимальное. Париж и Берлин пали бы гораздо быстрее, чем Угледар или Авдеевка. Я просто в этом уже не сомневаюсь.

И что дальше? Европейцы надеются, что ВСУ пожизненно их будут избавлять от реальной угрозы? Простите, но нет. Бесплатно или на минималках – нет. Безопасность стоит дорого.

Да, у нас бесценный боевой опыт и сильнейшая на данный момент армия в Европе. Единственная, которая способна бить Россию. Кто-то из нас готов служить и дальше. Кто-то может учить новобранцев. Можем набирать наемников.

И всё это дорого. Но альтернатива – российская тряпка над Эйфелевой башней. Такие "могут повторить", это правда.

Только в этот раз они пойдут не через Бахмут или Авдеевку, а сразу в Европу.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net