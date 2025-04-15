При таких обстоятельствах удар по Крымскому мосту будет как никогда кстати

Последние заявления Трампа об Украине — это констатация беспомощности.

Это означает одно: США будут стремиться дистанцироваться от российской войны против Украины. А Путин будет наносить удары по украинским городам баллистикой, потому что на фронте он не способен добиться чего-то существенного (он может еще полгода–год бросать в бой "свое мясо", но это будет сжигание мяса, а не военные операции).

Убивая украинцев, незащищенных от баллистики системами противоракетной обороны, Путин добивается глобального резонанса и давления на психику украинских граждан, украинского общества, украинской власти, а также Трампа, Виткоффа и прочих.

Фактически, убивая украинцев, Путин будет пытаться доказать, что он побеждает Украину (потому что оккупация ещёе одного села на Донбассе не производит должного впечатления на Белый дом).

В этой ситуации позитивным для нас сценарием является прогресс в переговорах США с Ираном, что может привести к дальнейшему снижению цен на нефть (и в конечном итоге — к истощению РФ на фоне начинающегося глобального экономического кризиса).

При этом для нас ничего не меняется: максимальное усиление Сил обороны и оборонной промышленности Украины (разработка ЗРК должна выходить на первый план).

Европа будет играть ключевую роль в поддержке Украины.

На самом деле, это не худший вариант (по крайней мере, без позора "примирения" с ублюдками и позора колониального соглашения с трампистами).

PS. Кстати, в нынешних условиях удар по Крымскому мосту станет максимально позитивным событием для всех (особенно для Трампа), кроме Путина.

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