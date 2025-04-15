За цих обставин удар по Кримському мосту буде як ніколи доречним

Останні заяви Трампа про Україну – констатація безпорадності.

Це означає одне – далі США намагатимуться дистанціюватися від російської війни проти України. А Путін битиме по українських містах балістикою, бо на фронті він не може досягти нічого суттєвого (він спроможний кидати своє м`ясо ще півроку-рік, але це буде спалювання м`яса, а не військові операції).

А вбиваючи українців, незахищених від балістики системами протиракетної оборони, Путін досягає глобального резонансу і тиску на психіку українських громадян, українського суспільства, української влади, а також Трампа, Віткоффа тощо.

Фактично Путін, вбиваючи українців, намагатиметься довести, що він перемагає Україну (бо окупація ще одного села на Донбасі не справляє відповідного враження на Білий дім).

У цій ситуації, позитивним для нас сценарієм є прогрес у переговорах США з Іраном, що може призвести до подальшого падіння цін на нафту (і зрештою призведе до виснаження РФ на фоні глобальної економічної кризи, котра зараз починає розгорятися).

Водночас для нас нічого не змінюється: максимальне посилення Сил оборони та оборонної промисловості України (розробки ЗРК мають виходити на перший план).

Європа відіграватиме у підтримці України центральне місце.

Насправді це не гірший варіант (у всякому разі, без ганьби "примирення" з ублюдками й ганьби колоніальної угоди з трампістами).

PS. До речі, в цих умовах удар по Кримському мосту буде максимально позитивною подією для всіх (особливо для Трампа), окрім Путіна.

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