Без дипломатичних масок: як Україна стала головною інвестицією у самозбереження ЄС
Мілана Головань
Кореспондентка LIGA.net у Брюсселі
Давайте чесно: фраза "Україна – форпост демократії" працює приблизно так само, як реклама, що спливає на піратському сайті. Усі її бачать, усі її закривають і йдуть далі дивитися свій серіал.
Проблема європейських урядів у тому, що вони занадто довго намагалися тиснути на емпатію виборців. А треба було тиснути на інстинкт самозбереження. Замість абстрактного "Україна впаде – Європа впаде", варто було пояснити кожному на пальцях: якщо Україна зникне, ваше комфортне життя перетвориться на рольову гру "Виживання", до якої ви абсолютно не готові.
