Важно не только наладить рабочие отношения с новым правительством, но и предупредить эксплуатацию антиукраинской тематики теми, кто вне власти

С новым правительством в Польше во главе с Дональдом Туском связывают надежды на уменьшение напряжения последних месяцев не только по линии Украина – Польша, но и по линии Варшава – Брюссель. Впрочем, вместо нагнетания ситуации переходить сразу к эйфории, следует помнить: с Польшей нам следует строить рациональные, взаимовыгодные отношения, что позволит конкурировать цивилизованно там, где эта конкуренция будет (агропромышленность и транспортные перевозки – только первые ласточки) и сотрудничать там, где это несет безусловную выгоду обеим сторонам (оборона, безопасность, военно-промышленный комплекс как база).

Украине следует строить альянс с Польшей как со страной, поэтому очень важно не иметь перегретых ожиданий относительно нового правительства и так же важно – не конфронтировать с теперь уже оппозиционной ПиС.

По стратегическим вопросам (начало переговоров о вступлении в ЕС, НАТО, вооруженная поддержка Украины) более спокойный и тесный контакт между Варшавой и Брюсселем положительно скажется на потребностях Украины.

Ожидается снятие напряжения с блокадой транспортных перевозок на границе. Но вообще я бы избавлялась от иллюзий об автоматическом устранении любых конфликтных вопросов на этом, более тактическом уровне. Лучшим сценарием будет, если манера взаимодействия украинского и польского правительства вернется к рациональной работе в кабинетах, а не в публичном пространстве.

Правительство Туска вынуждено будет маневрировать и действовать согласно интересам Польши, особенно сейчас – когда поляризация достигла высокого уровня. Это Туск тоже в речи отдельно подчеркивал: нужно консолидировать общество, а не заниматься польско-польской войной.

ПиС и та же Конфедерация в оппозиции – это не значит, что они исчезли из политического пространства. И, честно говоря, я бы действительно сейчас как никогда задумывалась о равноудалении украинского политикума во власти от любого лагеря в Польше. Нам важно не только наладить рабочие отношения с новым правительством, но и предупредить или минимизировать эксплуатацию антиукраинской тематики теми, кто находится вне власти в Польше.

Ну и для протяженности межгосударственных отношений: именно правительство ПиС после 24 февраля 2022 г. долгое время выполняло роль политического тарана интересов Украины и в ЕС, и в НАТО. Несмотря на высокие напряжения последних месяцев, Украина и Польша в 2022 г. вернулись к активному взаимодействию, поэтому сейчас начинаем не с чистого листа.

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