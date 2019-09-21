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21.09.2019, 10:06

Без итогов: почему выборы в Израиле никто не выиграл

Без итогов: почему выборы в Израиле никто не выиграл
израильский писатель и журалист

Непростые результаты выборов в Израиле - как их понимают израильские избиратели и чего стоит ждать далее

Я не политолог и не политик. Поэтому все, что вы прочтете далее – общие впечатления рядового израильского обывателя.

Вплоть до вечера 17 сентября фраза «Ну что, скоро третьи выборы?» воспринималась как банальная и не очень смешная шутка. После 22.00 17 сентября шутка перестала быть таковой. Потому что результат выборов превратил ее в малоприятную, но, тем не менее, серьезную вероятность. Электорат разделился почти строго надвое, вогнав политическую систему страны в ступор.

Израиль – парламентская республика, поэтому формально мы пережили выборы в Кнессет. После них победившая партия, казалось бы, должна формировать правительство, а лидер победившей партии должен стать премьер-министром. Поэтому, казалось бы, президент Израиля (фигура чисто номинальная, это даже не английская королева) просто, получив результаты выборов, вручит лидеру победившей партии мандат на формировании правительства – и страна возвращается к обычной жизни.

Ничуть не бывало. Формально победила партия «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), во главе с бывшим начальником генерального штаба Бени Ганцем. Они получили (на момент написания статьи) 33 мандата (из 120). Их соперник – партия «Ликуд», возглавляемая нынешним премьер-министром Биньямином (Биби) Нетаниягу, – получила 31 мандат. Но... по старой традиции, да и по логике, правительство может сформировать только та партия, которая в состоянии сколотить парламентскую коалицию в 61 мандат. Что, в общем, понятно – иначе любое решение правительства может быть заблокировано оппозицией простым голосованием.

И вот тут-то оказался большущий подвох. Оказалось, что на данный момент ни у Ганца, ни у Нетаниягу шансов на создание такой коалиции нет. А это означает, что у страны появилась та самая перспектива, о которой до дня выборов говорили только в шутку: третьи парламентские выборы менее чем за год.

Это вкратце о сложившейся ситуации. Добавлю еще, что «Кахоль-Лаван» считается партией левоцентристской, и ее поддерживают партии левоцентристской и левой ориентации. Ликуд – правоцентристы, соответственно, поддерживается партиями правой половины политического спектра. Замечу, что в Израиле понятия «правые» и «левые» не совпадает с принятыми, скажем, в Европе. Водораздел пролегает по позиции в арабо-израильском конфликте.

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Мои личные впечатления от предвыборной кампании и нынешней коалиционной игры удручающие. Как мне кажется, да и не мне одному, более грязной кампании в Израиле не было – во всяком случае, за последние тридцать лет. Обвинения политиков друг против друга были хлесткими, скандальными, зачастую не подкрепленными серьезными аргументами. Главное же – объектами критики (если это можно так назвать) были не программы партий, не позиции по тем или иным вопросам политики, а личности конкурентов. Сама же кампания сводилась к двум лозунгам: «Рак Биби!» и «Рак ло Биби!» (на иврите «Только Биби!» и «Только НЕ Биби!»). К сожалению, и настроения избирателей, в конце концов, сформировались точно так же. А поскольку настроения, выражаемые этими лозунгами, делят основную массу израильских избирателей примерно пополам, то и результат получился соответствующий: 33 на 31, почти на равных.

Что касается прочих партий, можно отметить относительный успех двух партий: Объединенный арабский список во главе с Айманом Удэ (13 мандатов на данный момент) и «Наш дом – Израиль» (НДИ) во главе с Авигдором Либерманом (8 мандатов на данный момент). Патовая ситуация теперь может быть разрешена во многом позицией партии НДИ. Но складывается впечатление (у меня, во всяком случае) что сама партия, возможно, и не заинтересована присоединяться к главным игрокам. Коалиция, которую может составить Бени Ганц, включает несколько партий левой ориентации и Объединенный арабский список, в общем – четыре партии. Они набирают, ориентировочно – 57 мандатов. Коалиция, которую может сколотить ныне действующий премьер-министр, включает тоже четыре партии, и общее число депутатов, входящих в этот блок – 55. Необходимый минимум, напомню – 61 мандат. Ни у первых, ни у вторых этих мандатов нет. Тут-то и выходит, что ключи – у лидера партии НДИ Авигдора Либермана. Причем партия НДИ позиционируется как партия, отстаивающая интересы бывших советских граждан.

И вновь «но». Либерман ранее объявил, что ни при каких обстоятельствах не войдет в коалицию с арабскими депутатами – или с представителями религиозных партий. Гипотетическая коалиция Ганца опирается на 13 арабских мандатов, гипотетическая коалиция Нетаниягу – на 17 мандатов религиозных ультраортодоксов. Если Либерман откажется от каких бы то ни было компромиссов – коалиция невозможна. Возможна, конечно, и ситуация, при которой будет создано правительство национального единства, за которое давно уже радует Либерман: «Кахоль-Лаван», Ликуд и НДИ. Разумеется, это правительство будет вполне устойчивым – 72 мандата из 120 обеспечивают постоянное большинство. Премьер-министром в этом случае, по ротации, будут Нетаниягу и Ганц, каждый – по два года. Но и тут есть препятствие. Бени Ганц объявил, что готов к союзу с Ликудом только в том случае, если Биньямин Нетаниягу уйдет в отставку. На премьера заведены несколько уголовных дел, вязанных с коррупцией и превышением должностных полномочий. Куда ни кинь – везде клин.

Так что не исключено, что в начале 2020 года нас ждут еще одни выборы. А пока – мы привыкаем жить без правительства и без парламента. Самое удивительное – пока получается.

Специально для LIGA.net

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Теги: Нетанияху, Израиль, выборы в Израиле
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