Битва за мировоззрение: как Россия и Китай продвигают "стабильную альтернативу" демократии
Оригинал колонки опубликован на The Conversation
Когда мы говорим о дезинформации – намеренном распространении информации, которая вводит в заблуждение, – мы обычно представляем себе откровенную ложь и "фейковые новости", которые продвигают иностранные правительства. Иногда это делается для того, чтобы повлиять на избирателей во время выборов, иногда – чтобы посеять разлад во время кризиса.
Но это несколько упрощенная версия событий. На самом деле авторитарные страны, такие как Россия – и все чаще Китай, – занимаются непрерывными и все более масштабными проектами, направленными на создание искаженной политической реальности. Они стремятся исподволь подорвать имидж западных демократий, представляя себя и свой растущий блок авторитарных партнеров как "будущее".
Создание такой политической реальности включает использование откровенной лжи, но нарратив обычно основывается на гораздо более коварном манипулировании информацией. Удобные факты освещаются в непропорционально большой степени, тогда как неудобные игнорируются или вырываются из контекста, чтобы они выглядели более соответствующими целям рассказчика.
