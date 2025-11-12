Оригінал колонки опубліковано на The Conversation

Коли ми говоримо про дезінформацію – навмисне поширення інформації, що вводить в оману, – ми зазвичай уявляємо відверту брехню та "фейкові новини", які просувають іноземні уряди. Іноді це робиться для того, щоб вплинути на виборців під час виборів, іноді – щоб посіяти плутанину під час кризи.

Але це дещо спрощена версія подій. Насправді авторитарні країни, такі як Росія і, дедалі частіше, Китай, займаються безперервними і все більш масштабними проєктами, спрямованими на створення викривленої політичної реальності. Вони прагнуть поволі підірвати імідж західних демократій, представляючи себе і свій зростальний блок авторитарних партнерів як "майбутнє".

Створення такої політичної реальності використовує відверту брехню, але наратив зазвичай ґрунтується на набагато більш підступному маніпулюванні інформацією. Придатні факти висвітлюються в непропорційно великій мірі, тоді як незручні ігноруються або вириваються з контексту, щоб вони мали вигляд більш відповідних цілей оповідача.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net