Кремль больше не надеется на пропаганду, только на геноцид и стратегию "выжженной земли"

Массированная ночная атака ракетами и беспилотниками на Киев оставляет нас с главным и вполне логичным вопросом – зачем? Какой военный смысл в подобных операциях?

Не в первый раз уже противник запускает по украинской столице все, что может, не получая в результате никакого преимущества на фронте.

Более того: эти атаки не просто не ломают дух сопротивления украинцев, а наоборот. Они мобилизуют и объединяют гражданских и военных, которые перед этим активно грызлись в социальных сетях. А стоимость подобных налетов очень и очень высокая. Так какой смысл?

И дело не только в Киеве. Постоянные удары по прифронтовым Краматорску, Запорожью или Павлограду хоть как-то объяснимы. Военная логистика, перевалочные базы и так далее. Но Киев, Одесса, Харьков и Днепр – их штурм или бои рядом с ними в ближайшее время никак не планируются. Зачем тратить столько ресурсов на удары по таким городам? Тем более, во время войны именно вопрос целесообразности расхода ресурсов стоит как никогда остро.

Для сравнения – сегодня же ночью Украина тоже нанесла несколько очень мощных ударов по тылу противника. Но там абсолютная военная логика. Новороссийск – попали в нефтяной терминал и склад снарядов с ракетами. Мы парализуем торговлю нефтепродуктами России, ослабляя их экономику. Взорвавшиеся на складе ракеты больше не полетят по Украине.

Удары по Крыму – все военные объекты. Удары по Донецку – военные цели и энергетика. Очень важный прифронтовой логистический узел, место базирования, ремонта техники, хранения бк. Абсолютная военная логика в каждом ударе. Цели и задачи очевидны.

А российские бомбежки наших крупных городов – какая логика там?

Говорить про психологический эффект тем более нет смысла. Мы не сломаемся после обстрела и не побежим требовать у Зеленского мир любой ценой вплоть до капитуляции. Скорее, наоборот. Да, есть нытики и капитулянты, но они настолько в меньшинстве, что боятся открыть рот.

Еще важный момент – не секрет, что на старте у нас существовал приличный процент верящих, что с Россией можно договориться. Даже нужно. Что "их можно понять", что они "опасались усиления НАТО", что "мы сами провоцировали" – и так далее.

То есть процент условно "понимающих Россию" был изначально. И мог стать главной опорой их пропаганды. Вот только с каждым обстрелом мирных городов таких "верующих" все меньше. Они не нужны России?

Наверное, в последнем вопросе мы и найдем тот хвостик ответа, за который можно вытянуть из норки всего зверька.

России люди не нужны. России люди мешают.

Разговоры про "денацификацию" еще звучат, но про освобождение Украины от мифических "националистов" российская пропаганда уже не вспоминает.

Пришло понимание, что независимо от региона проживания или языка общения в быту – для оккупантов тут не существует своих. Все здесь – чужаки, которые к ним агрессивно настроены. И никому из граждан Украины нет места в "будущей архитектуре".

Кто хотел и был готов предать Украину – уже это сделали. Остались только враги России.

Именно такие заявления и такие призывы к населению Украины сейчас прямым текстом звучат в российских эфирах. "Уезжайте. Бегите. Сделайте так, чтобы ЗСУ было тут некого защищать. Освободите место Орде".

Теперь лояльность к оккупантам – не ждать их с портретом Путина под подушкой, а уехать.

"Лояльная Украина" по образцу Беларуси не получилась. Захваченная, как один большой Мариуполь – тоже не получается. Поэтому теперь они согласны на безлюдную.

Мне кажется, что так бороться с ними будет даже проще. Без масок...



