Борьба с коррупцией – как новый зонтичный бренд

Решения бывают быстрые, популярные и эффективные. Выбирайте любые два варианта.

Очевидно, что в Министерстве обороны Украины есть коррупция – как и в любом другом министерстве. После 24 февраля 2022 года ведомство стало главным распорядителем бюджетных средств. В такой среде обязательно появятся те, кто захочет вставить свою маржу в контракт. Для борьбы с ними у нас есть специальные органы.

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Но в последние пару недель у меня крепнет ощущение, что борьба с коррупцией рискует превратиться в зонтичный бренд. Под который будет соблазн загнать разные вещи, в частности борьбу с биографиями – как в случае с и.о. департамента военно-технической политики Минобороны Александром Лиевым

Судя по гневным комментариям, мы живем в стране, где никто до 2014 года не голосовал за "регионалов", не имел контактов с россиянами и не делал компромиссных заявлений. Все лелеяли государственность, укрепляли армию и выбирали патриотов. Простите, но это неправда.

Для кого-то точкой пересборки стал 2014 год. Для кого-то – 2022-й. Если последние девять лет не имеют значения по сравнению с тем, что было до аннексии Крыма, то готовьтесь кансельнуть добрую половину страны.

Избирательная память удобна для психики, но вредна для здравого смысла. В эту игру я не хочу играть. Если есть факты коррупции Лиева – мы должны их увидеть. Но сейчас его отставка обусловлена не коррупцией, а биографией, и теперь в комментариях его благодарят за работу те генералы и полковники, которых я знаю лично.

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Еще – под новый зонтичный бренд начинают засовывать "события вне контекста". Помните видео с уволенным заместителем министра обороны, у которого во время обыска с дивана достают миллионы гривен? Это Александр Миронюк, он был уволен из министерства в июле 2021 года. За четыре месяца до назначения действующего министра обороны Алексея Резникова. Но большинство СМИ в название вынесли лишь то, что у "замминистра нашли миллионы в диване". Судя по комментариям, люди не углубляются в детали – и потому требуют крови не прошлого руководителя ведомства, а нынешнего. Лайки не пахнут.

Есть ли в министерстве коррупция? Естественно. Ряд чиновников уже под следствием. Общественное мнение сыграло важную роль – и эта история попала в фокус внимания правоохранителей. Но я не хотел бы, чтобы общественное мнение перебирало на себя роль суда. По одной простой причине.

Наша страна фрустрирована войной. Работает правило футбольного стадиона, когда эмоции превращают людей в толпу. Когда место дискуссии занимают дебаты, а каждый выходящий на дебаты борется не за истину, а за то, чтобы не проиграть. Кто охотится за популярностью, кому застилает глаза убежденность в собственной правоте, но в результате дискуссия о фактах коррупции у нас превратилась в соревнование эмоций. А еще есть риск, что в тот момент, когда общество превращается в стихию – спорить с которой себе дороже – многие решают промолчать.

Так вот. У нас руководство армии и Минобороны было назначено за три с половиной месяца до полномасштабной войны. Я далек от мысли, что за это время можно совершить чудо. А с начала полномасштабного вторжения России в Украину Резников фактически превратился в министра иностранных дел Министерства обороны. Да, на войне не бывает второстепенных направлений, но в сутках 24 часа и их количество не прибавляется с увеличением количества задач.

Кто-то скажет, что с этими задачами может справиться кто-либо другой. Наверное, может, но очевидно не кто-либо. Я просто помню, что было с армией во времена министра Андрея Тарана и главкома Руслана Хомчака. Когда волонтеры обеспечивали войско больше, чем государство, потому что гособоронзаказ стоял на паузе. Адептам фразы "хуже быть не может", хочется напомнить, что хуже может быть всегда.

Популярные решения отнюдь не обязательно верны. Популярная точка зрения не всегда ведет к выигрышу. Все измеряется достигнутым результатом, а контекст событий имеет значение.

Очень не хочу, чтобы мы об этом забывали. Именно поэтому мне кажется, что отставка министра обороны Резникова не решит проблем, устранение которых вы хотите.

Мне скажут, что я ошибаюсь. Что победа общественного мнения равна победе страны. Что вина подчиненных – это вина руководителя. Если преемник будет стараться, то сможет превратить хронически не реформированное ведомство в швейцарский хронограф. Смена руководителя застрахует министерство от появления новых скандалов и новых расследований. Что мы рискуем лишь недостатками, а не достижениями. Что по итогам ротации процессы улучшатся, коррупция снизится, эффективность возрастет, а победа приблизится.

А что, если вы ошибаетесь?

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