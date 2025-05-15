Для начала замечу, что будущее, которое нам навязывают так называемые "либералы" с "цифровым концлагерем", "многогендерным извращением" и "тайным мировым правительством", мне крайне не нравится.

Но и то, что продвигают консерваторы, особенно в виде так называемого "трампизма-путинизма", выглядит не лучше.

Что характеризует "трампизм-путинизм", который уже стал международным явлением? (Читая характерные признаки этого социально-политического явления, примерьте их на Украину).

1. Болезненная склонность к простым решениям. Не нужно иметь образование, профессию, знание проблемы, достаточно личного ощущения. Анализ решения и возможных его последствий отсутствует принципиально, особенно если простое решение опирается на нечто похожее на то, что было в прошлом.

На первом месте – не перспективный результат, а кратковременный медийный резонанс.

2. Непреодолимая самоуверенность, особенно в подходе к сложным вопросам. Все, что делаю я или делают по моему приказу, является по определению верным и наилучшим из возможного. Другие трактовки приравниваются к государственной измене. И караются максимально жестко, в том числе во внесудебном порядке.

3. Принципиальная безответственность, которая доходит до гротеска. В ошибках и просчетах всегда виноваты не те, кто принимает простые и неправильные решения, а предшественники, исполнители, враги, непреодолимые обстоятельства, темные силы, звероящеры из центра Земли и так далее.

4. Демонстративное пренебрежение к законам и законным процедурам. "Если я убежден, что действую на благо государства и народа (а иначе я действовать и не могу!), то никакие законы не должны мне мешать". При возникновении любых осложнений достаточно в очередной раз напомнить, кто здесь самый лучший в мире.

5. Примат использования силы над другими вариантами решения проблемы. Навязывать лучше, чем искать общее решение. Конфронтировать лучше, чем взаимодействовать. Не нравится страна – ее нужно захватить. Нравится страна – ее нужно захватить. Не готов начать настоящую войну – начинай торговую. Переговоры – просто попытка навязать свою позицию.

6. Аморальность как неотъемлемая составляющая деятельности. Гуманизм существует только для слабых и бедных. Продается и покупается все и вся.

Меркантильность как национальный интерес выше общечеловеческих ценностей.

Победителей не судят. Цель оправдывает средства. Жертвы и потери – только у своих, у врагов – только то, что они заслуживают. При этом публичная риторика предельно лицемерная и фарисейская.

7. Категорическое неприятие иного мнения, аргументации, мотивации. Партнер может быть либо вассалом, либо врагом. Собеседник должен быть либо единомышленником, либо он тупой невежда (или продался, работает на врага). За публичное несогласие нужно наказывать. За попытку несогласия нужно наказывать. Вообще за любую не санкционированную сверху попытку нужно наказывать.

8. Подмена контроля над вертикалью власти проверками личной преданности. Преданность должна подтверждаться не только пресмыкательством и публичным восхвалением, но и материальными взносами.

9. Искренняя убежденность в том, что за свою выдающуюся деятельность во главе государства, учреждения, компании и т.д. персона имеет полное право получать любое материальное вознаграждение. Какие-то формальные правила существуют для врагов, а своим, пока выполняют пункт №8, можно все.

10. Непреодолимое тяготение к авторитаризму и монопольной власти. Все решает тот, кто отвечает исключительно за победы и свершения. Любое поражение в подконтрольных медиа обязательно превращается в победу. Если происходит что-то не то, то это потому, что главный не был проинформирован или просто не мог вмешаться и все исправить.

Я написал это не для того, чтобы критиковать наших партнеров или клеймить наших врагов. Нет, еще раз повторяю: перечисленные подходы приобретают все более широкое распространение во всем мире. К примеру, происходящее в Венгрии – классический "трампизм-путинизм". И дальше по списку.

Но главная беда в том, что подобные стратегически проигрышные подходы все больше распространяются в Украине. И не только на самом высоком уровне.

Если не преодолеем, не вернем нравственность и разумность в общественно-политические отношения (они были в начале независимости!), Украина не сможет двигаться в будущее, потому что настоящее она в таком состоянии не переживет.

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