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19.08.2019, 17:30

Бужанский, Слуга Народа и крестовый поход против СМИ

Бужанский, Слуга Народа и крестовый поход против СМИ
политический обозреватель, блогер

Чем объяснить, что заметные деятели только что победившей на выборах партии повторяют заведомые глупости своих предшественников? (укр.)

«Слуга народу» частково засудила і водночас частково виправдала висловлювання Бужанського про «тупу вівцю». Мовляв його реакція «надмірна і неетична», але «достатньо зрозуміла» на оціночні судження журналістки.

Однак проблема не стільки в тому, що хтось із «нових облич» обізвав когось із журналістів. Бо це питання рівня політичної культури загалом та виховання окремих новоспечених політиків.

Проблема набагато глибша і серйозніша - деякі представники Зе!команди публічно оголосили війну проти медіа. Справжню війну. Вони плюють в обличчя медіа спільноті та витирають ноги об неї.

Спочатку було слово... Андрія Богдана. Він заявив, що їм не потрібні журналісти для спілкування із суспільством.

Потім Макс Бужанський назвав журналістку НВ «тупой овцой».

Далі його підтримав Олександр Дубінський зі словами «тремтіть, бандерлоги».

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Тепер підключився ще один їхній друг - Портнов назвав НВ, Радіо Свобода і Громадське «помойной ямой». І вже встиг написати, що забув додати до переліку 24-й канал.

Хлопці відчувають контроль над ситуацією і країною. Думають, що взяли владу міцно в руки і надовго. Відчуття вседозволеності розв’язує язик.

Крім того, вони намагаються девальвувати авторитет і довіру до ЗМІ. Щоб всі читали лише телеграм Портнова і дивилися ютуб-канал Дубінського, а не якісну та збалансовану аналітику.

Колишній президент, який недосидів свій строк, також казав журналісту «Я вам не завідую». Фінал тієї історії ми знаємо. Тепер Януковичу не заздрить більшість українців...

(Джерело - блог автора)

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Теги: Слуга народа, медиа, средства массовой информации, Максим Бужанский
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