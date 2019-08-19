Бужанский, Слуга Народа и крестовый поход против СМИ

«Слуга народу» частково засудила і водночас частково виправдала висловлювання Бужанського про «тупу вівцю». Мовляв його реакція «надмірна і неетична», але «достатньо зрозуміла» на оціночні судження журналістки.

Однак проблема не стільки в тому, що хтось із «нових облич» обізвав когось із журналістів. Бо це питання рівня політичної культури загалом та виховання окремих новоспечених політиків.