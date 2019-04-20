Бумажное вторжение: чем грозит Украине "оброссеивание" Донбасса

Кампания российской паспортизации Донбасса, можно сказать, началась. Но пока она только информационная.

Сразу нужно сказать, что выдача российских паспортов на оккупированной части Донбасса – это эскалация конфликта. В глазах Запада это будет эскалация, начатая Россией, а значит, может повлечь за собой новые санкции. Выгодно ли это Кремлю? Однозначно нет. Поэтому сообщения о паспортизации в виде пересказов слухов (ни одного конкретного факта пока не названо) от известных, но неофициальных источников типа Ходаковского и Стрелкова, больше напоминают информационную спецоперацию с целью заставить противника сделать или не сделать что-то, в чем заинтересован Кремль.

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Хотя, такие "утечки" о процессе могут вовсе не исключать реальную подготовоку самого процесса, но факт информационной кампании, предваряющей его, говорит о том, что цель – не паспортизация, она всего лишь средство достижения цели.

Какой же может быть цель Кремля? Ее никто и не скрывал. В конце декабря, когда Госдума РФ принимала поправки к закону о гражданстве, сделавшие возможной выдачу российских паспортов на оккупированном Донбассе, председатель Госдумы Вячеслав Володин открытым текстом сказал, что это реакция на томос и начавшуюся после него кампанию по ослаблению РПЦ в Украине: "В первую очередь, данные поправки позволят президенту Владимиру Владимировичу Путину поддержать наших соотечественников на Украине. Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги – от военных провокаций до раскола церкви и преследования верующих".

То есть, российская паспортизация Донбасса связана скорее не непосредственно с Донбассом, а со сложившимся в последние годы антироссийским гуманитарным вектором политики Киева в целом. Кремль создал таким образом угрозу и возможный противовес для сохранения своего влияния на Украину.

Думаю, что сейчас, в связи с вероятной сменой властной команды в Киеве, планы паспортизации будут отложены. Москва надеется, что политика Зеленского будет менее националистичной, соответственно, России невыгодно создавать ему такую проблему. Хотя угрозу паспортизации она будет сохранять и, вполне вероятно, исполнит ее, когда убедится, что новый президент не отвечает ее надеждам. Инструментом в чисто донбасской политике паспортизация станет тогда, когда Кремль потеряет надежду на реализацию минского сценария, то есть - надежды впихнуть пророссийский анклав в Украину в качестве "троянского коня". Вот тогда, на случай попытки Киева прекратить конфликт освобождением оккупированных территорий, "соотечественники" могут пригодиться. Наличие российских граждан даст основания для введения российских "миротворцев".

Также паспортизация Донбасса может стать эффективной в случае введения (все-таки) в регион миротворцев ООН и принуждения Украины (как условие согласия РФ на это) к выполнению политической части Минских соглашений. В этом случае критическая масса российских граждан на Донбассе должна будет компенсировать для Москвы риски украинизации региона и потери своего влияния на него.

В общем, выдача российских паспортов на оккупированной части Донбасса - это инструмент, который Москва приготовила, но (в зависимости от ситуации) не обязательно использует. Либо он может быть применен очень локально, - например, российские паспорта могут выдать только силовикам и работникам оккупационных администраций, чтоб стимулировать их и дать им ощущение уверенности в завтрашнем дне.

Совсем другой вопрос - насколько паспортизация отвечает интересам простых жителей оккупированных территорий?

Во-первых, ошибочно мнение, что местные с энтузиазмом восприняли новость о переводе их в российское подданство. Очень многих это просто пугает. В том числе - перспективой потери украинского гражданства. С Украиной у местных жителей пока еще (!) больше связей, чем с Россией.

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Во-вторых, люди неверно представляют себе механизмы получения российского гражданства. Они думают, что это будет как в Крыму, - то есть, поголовно и принудительно. Однако в отличие от Крыма, территория Донбасса не аннексирована, официально Кремль признает ее украинской, а значит, Россия не будет давать гражданство автоматически всем. Оно по-прежнему останется желанным призом для сторонников "русского мира", - призом, который нужно еще заслужить.

Аналогия с Абхазией или Южной Осетией, где российские паспорта получило большинство жителей, здесь не уместна, поскольку население обеих этих недогосударств не составляет и десятой части населения оккупированного Донбасса. Так что количество "новообращенных", скорее всего, будет расти только по мере необходимости для Москвы, в зависимости от геополитической ситуации. В любом случае, без желания человека, гражданином РФ он не станет.

Многие думают, что вместе с российскими паспортами на Донбасс придут также российские пенсии и зарплаты. Опять же ссылаются на опыт грузинских непризнанных "республик". В этом тоже есть большие сомнения, учитывая, опять же, несоразмерность количества населения и нынешнее экономическое состояние России, которое весьма далеко от того, какое было в 2006-2008 годах.

Кстати, сейчас в Абхазии и Южной Осетии получить российский паспорт уже не так просто, как было 10 лет назад...

В целом же для местного населения масштабная, а не пропагандистская выдача российских паспортов будет означать консервацию конфликта и жизнь с постоянной перспективой войны. Поскольку Россия все равно не сделает Донбасс субъектом федерации (тогда он перестает быть инструментом влияния на Украину), мир никогда не признает "независимые" "ДНР-ЛНР", населенные российскими гражданами, а Украине когда-то все равно придется освобождать свою территорию. И тогда уже не окраины Донецка и Мариуполя, а весь Донбасс может стать ареной боевых действий. То есть, "оброссеивание" Донбасса станет основой нестабильности в этом регионе на десятилетия!

На мой взгляд, реакция Украины должна быть жесткой: если Кремль пойдет на массовую выдачу российских паспортов на оккупированной территории, это будет означать эскалацию конфликта вследствие несостоятельности и Нормандского формата, и Минского процесса. А значит, Киев будет искать другие форматы и возможности восстановления территориальной целостности Украины.

И Германия, и Франция очень не хотят двух вещей: военной нестабильности в Европе и усиления влияния на континенте США. Поэтому наша головная боль неизбежно станет и их головной болью. И у них есть рычаги воздействия на Путина. В конце концов, у газовой трубы всегда два конца.

Специально для LIGA.net