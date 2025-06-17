Мнение
Бурный июнь для Украины: геополитическая неопределенность и кадровые вопросы
Владимир Фесенко
политолог, директор Центра политических исследований Пента
Ещё только середина июня, но уже очевидно, что первый месяц лета выдался для Украины достаточно бурным. И рекордная (по количеству боевых дронов) воздушная атака России на Украину, и громкая (в прямом и переносном смысле) спецоперация СБУ "Паутина" в глубоком российском тылу. Но это было лишь начало. И не только в плане интенсификации боевых действий.
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