Думка
Бурхливий червень для України: геополітична невизначеність і кадрові питання
Володимир Фесенко
політолог, директор Центру політичних досліджень Пента
Ще тільки середина червня, але вже очевидно, що перший місяць літа видався для України достатньо бурхливим. І рекордна (за кількістю бойових дронів) повітряна атака Росії на Україну, і гучна (в прямому і переносному сенсі) спецоперація СБУ "Павутина" у глибокому російському тилу. Але це був лише початок. І не тільки в плані інтенсифікації бойових дій.
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