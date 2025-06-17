Ще тільки середина червня, але вже очевидно, що перший місяць літа видався для України достатньо бурхливим. І рекордна (за кількістю бойових дронів) повітряна атака Росії на Україну, і гучна (в прямому і переносному сенсі) спецоперація СБУ "Павутина" у глибокому російському тилу. Але це був лише початок. І не тільки в плані інтенсифікації бойових дій.