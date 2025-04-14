11 апреля Стив Уиткофф, специальный посланник президента США Д. Трампа по переговорам с Россией, посетил РФ и встретился с Путиным. Хотя это уже был третий визит Уиткоффа в Россию, он все равно вызвал новую волну конспирологии и противоречивых ожиданий. Издание Axios даже написало накануне визита, что Уиткофф везет Путину ультиматум о немедленном прекращении огня в Украине.

Трамп явно хотел предпринять последнюю попытку договориться о прекращении огня в войне между Россией и Украиной к Пасхе. И дело не столько в символической связи с христианским праздником, сколько в том, что 20 апреля исполнится ровно три месяца с момента его президентства.

И у нынешнего президента США определенно есть желание отметить эту дату большой дипломатической победой. Об этом говорят различные источники. Поэтому действительно можно предположить, что Уиткофф по поручению Трампа должен был убедить Путина в необходимости прекращения огня или хотя бы договориться о каком-то "пасхальном перемирии".

Однако видео начала встречи Уиткоффа с Путиным показало нам человека, который совсем не выглядел представителем страны, предъявляющей Кремлю ультиматум. Спецпосланник Трампа сиял от радости, явно был в восторге от новой встречи с российским диктатором, всем своим видом демонстрировал, как ему это приятно.

И здесь снова, как и после интервью Уиткоффа Такеру Карлсону, возникает вопрос: а чьим спецпредставителем сейчас на самом деле является Стив Уиткофф? Возможно, он уже превратился (даже не осознавая этого) в инструмент путинских манипуляций и на данный момент скорее представляет Путина перед Трампом, а не наоборот. Сомнения в эффективности Уиткоффа как переговорщика с Кремлем уже звучат и в стане республиканцев.

Поэтому неудивительно, что визит Уиткоффа в Россию пока не дал каких-либо очевидных результатов. И то, что 12 апреля, уже после встречи Уиткоффа с Путиным, США объявили о продлении еще байденовских санкций против РФ, выглядит как демонстрация недовольства.

Собственно, ближайшие дни дадут нам ответ на вопрос: продолжится ли зависание в мирном процессе, начатом Трампом, или стоит ожидать возобновления переговорной игры между США и Россией.

Если Путин хочет, чтобы Трамп не сорвался с переговорного крючка, ему нужно сделать какие-то шаги навстречу. Тогда в Страстную неделю может состояться новый телефонный разговор между Путиным и Трампом, как это уже было после двух предыдущих визитов Уиткоффа в Россию, или начнется новый раунд официальных переговоров о прекращении огня.