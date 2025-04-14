11 квітня Стів Віткофф, спецпосланник президента США Д.Трампа у переговорах з Росією, зробив візит до РФ, де зустрівся з Путіним. І хоча це вже був третій такий візит Віткоффа до Росії, все одно це викликало нову хвилю конспірології й суперечливих очікувань. Видання Axios навіть написало напередодні цього візиту, що Віткофф везе Путіну ультиматум щодо негайного припинення вогню в Україні.

Трамп явно хотів зробити останню спробу вийти на угоду про припинення вогню у війні між Росією і Україною до Великодня. І справа не в символічному зв’язку з великим християнським святом, а в тому, що 20 квітня буде рівно три місяці президентства Трампа.

І у нинішнього президента США, безумовно, є бажання відзначити цю дату великою дипломатичною перемогою. Це підтверджують різні джерела. Тому дійсно можна припускати, що Віткофф за дорученням Трампа мав переконати Путіна в необхідності припинити вогонь або хоча б домовитись про якесь "пасхальне перемир’я".

Однак відео початку зустрічі Віткоффа з Путіним показало нам людину, яка була геть не схожа на представника держави, що висуває ультиматум Кремлю. Спецпосланник Трампа сяяв від радості, був явно в захваті від нової зустрічі з російським диктатором, усім своїм виглядом демонстрував, як йому це приємно.

І тут знов, як і після інтерв’ю Віткоффа Такеру Карлсону, виникає запитання: а чиїм спецпредставником зараз насправді є Стів Віткофф? Можливо, він вже перетворився (навіть сам того не розуміючи) в інструмент путінських маніпуляцій, і на цей момент більше представляє Путіна перед Трампом, а не навпаки. Сумніви в ефективності Віткоффа як переговорника у відносинах з Кремлем висловлюють вже і в таборі республіканців.

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Тому не дивно, що візит Віткоффа до Росії поки не дав якихось очевидних результатів. І те, що 12 квітня, вже після зустрічі Віткоффа з Путіним, в США оголосили продовження ще байденівських санкцій проти РФ, виглядає як демонстрація незадоволення.

Власне, найближчі дні дадуть нам відповідь на запитання: чи продовжиться зависання в мирному процесі, започаткованому Трампом, чи варто очікувати відновлення переговорної гри між США і Росією.

Якщо Путін хоче, щоб Трамп не зірвався з переговорного гачка, йому треба зробити якісь кроки на зустріч. Тоді в Страсний тиждень може відбутись нова телефонна розмова між Путіним і Трампом, як це було після двох попередніх візитів Віткоффа до Росії, або відбудеться новий раунд офіційних переговорів про припинення вогню.