Перевод оригинальной публикации

с разрешения The Jamestown Foundation

Москва позиционирует себя как "образцовое" государство в обходе санкций, поскольку Владимир Путин и кремлевская пропаганда представляют Россию как центр "незападного мира". Путин часто утверждает, что Россия "является одним из лидеров... построения более справедливого многополярного мира" (ТАСС, 20 декабря 2023 года).

Прокремлевские аналитики настаивают на том, что Россия возглавит мировое технологическое развитие.

Российский экономист и соучредитель Европейского центра анализа и стратегии Владислав Иноземцев опубликовал 8 апреля статью, в которой утверждает, что обход санкций может запустить процесс "альтернативной глобализации", возникновения глобальной коалиции, "противостоящей глобализации, которую мы знали в течение последних десятилетий" (Re: Russia, 8 апреля).

Иноземцев описывает пять аспектов создания Россией того, что он называет "альтернативной структурой глобализации".

Первый – это институционализированный отказ соблюдать западные права интеллектуальной собственности, включая копирование западного программного обеспечения, показ пиратских копий западных фильмов и тиражирование западных медицинских технологий.

Одобренные Кремлем нарушения авторских прав начались в России после первого раунда западных санкций в 2014 году.

"Российская газета", правительственная газета РФ, сообщила в 2015 году, что российские предприятия начали копировать иностранные продукты и детали под эгидой "импортозамещения" ("Российская газета", 12 мая 2015 года). В то время издание выражало обеспокоенность возможными обвинениями в нарушении прав интеллектуальной собственности и не рекомендовало предприятиям слепо копировать иностранные продукты.

Сейчас российские производители не скрывают того факта, что они нарушают авторские права иностранных авторов. Игорь Панасюк, руководитель научно-исследовательской компании "ПСО-Проджект", заявил во время панельной дискуссии Челябинского "Экспертного клуба" в 2023 году, что "в стране огромное количество различной лучшей европейской техники, которую нужно разбирать и на первом этапе примитивно копировать..." (Новые известия, 10 апреля 2023 года).