Переклад оригінальної публікації

з дозволу The Jamestown Foundation

Москва позиціює себе як "зразкову" державу в обході санкцій, оскільки Володимир Путін та кремлівська пропаганда представляють Росію як центр "незахідного світу". Путін часто стверджує, що Росія "є одним із лідерів… побудови справедливішого багатополярного світу" (ТАСС, 20 грудня 2023 року).

Прокремлівські аналітики наполягають на тому, що Росія очолить світовий технологічний розвиток.

Російський економіст і співзасновник Європейського центру аналізу та стратегії Владислав Іноземцев опублікував 8 квітня статтю, стверджуючи, що обхід санкцій може запустити процес "альтернативної глобалізації", виникнення глобальної коаліції, що протистоїть чинному міжнародному економічному порядку (Re: Russia, 8 квітня).

Іноземцев описує п'ять аспектів створення Росією того, що він називає "альтернативною структурою глобалізації".

Перший – це інституціоналізована відмова дотримуватися західних прав інтелектуальної власності, включно з копіюванням західного програмного забезпечення, показом піратських копій західних фільмів та тиражуванням західних медичних технологій.

Схвалені Кремлем порушення авторських прав розпочалися в Росії після першого раунду західних санкцій у 2014 році.

"Российская газета", урядова газета РФ, повідомила у 2015 році, що російські підприємства почали копіювати іноземні продукти та деталі під егідою "імпортозаміщення" ("Российская газета", 12 травня 2015 року). У той час видання висловлювало стурбованість щодо можливих звинувачень у порушенні прав інтелектуальної власності та не рекомендувало підприємствам сліпо копіювати іноземні продукти. Зараз російські виробники не приховують того факту, що вони порушують авторські права іноземних авторів. Ігор Панасюк, керівник науково-дослідної компанії "ПСО-Проджект", заявив під час панельної дискусії Челябінського "Експертного клубу" у 2023 році, що "у країні величезна кількість різної кращої європейської техніки, яку потрібно розбирати та на першому етапі примітивно копіювати..." (Новые известия, 10 квітня 2023 року).