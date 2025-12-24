Чорна справа Росії в Чорному морі: як у Туреччині оцінюють перебіг воєнних дій
Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома і дозволу редакції
Після вторгнення Росії в Україну 2022 року Чорне море перестало бути класичним театром воєнних дій і з часом перетворилося на простір зіткнення різнорівневих стратегій. Сьогодні конкуренція в цьому басейні означає набагато більше, ніж пряме воєнне протистояння: йдеться про гібридну боротьбу, в якій вирішальними факторами стають доступ до портів, безпека торговельних потоків, маршрути експорту зерна, енергетична інфраструктура й застосування безпілотних систем.
За оцінками експертів, те, що відбувається на Чорному морі, давно вийшло за рамки російсько-української війни й дедалі відчутніше зачіпає безпеку Європи, а також стратегічний баланс, на якому будується політика Туреччини.
