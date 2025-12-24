Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома і дозволу редакції

Після вторгнення Росії в Україну 2022 року Чорне море перестало бути класичним театром воєнних дій і з часом перетворилося на простір зіткнення різнорівневих стратегій. Сьогодні конкуренція в цьому басейні означає набагато більше, ніж пряме воєнне протистояння: йдеться про гібридну боротьбу, в якій вирішальними факторами стають доступ до портів, безпека торговельних потоків, маршрути експорту зерна, енергетична інфраструктура й застосування безпілотних систем.

За оцінками експертів, те, що відбувається на Чорному морі, давно вийшло за рамки російсько-української війни й дедалі відчутніше зачіпає безпеку Європи, а також стратегічний баланс, на якому будується політика Туреччини.

Відкривай цей матеріал із LIGA PRO — лови святкову пропозицію Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net