Членство в НАТО как конституционный императив. Опыт Литвы

Время летит. Уже 15 лет прошло с момента вступления Литвы в НАТО.

Когда-то членство в НАТО казалось совершенно недосягаемым для Литвы. Сегодня мы с гордостью считаем себя опытными и надежными членами Альянса.

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Я очень хорошо помню, как трудно было в 2002 году отстаивать подход, что принципы НАТО, - прежде всего принцип коллективной обороны, - не противоречат Конституции, а, скорее, усиливают ее защищенность. С тех пор был принят новый вариант Закона о международных военных операциях, который представлял собой предварительную ратификацию Североатлантического договора и снял юридические препятствия для вступления нашей страны в Альянс.

Спустя годы у Конституционного Суда появился повод подтвердить, что полноценное членство в НАТО является одним из важных конституционным принципов. 15 марта 2011 года Конституционный суд принял решение, которым можно по-настоящему гордиться. Авторы запроса - члены Парламента - поставили под сомнение конституционность вышеупомянутого Закона о международных военных операциях. Идея их петиции заключалась в том, чтобы доказать неконституционность самого членства в НАТО. Это не удалось. Конституционный Суд вынес противоположное решение: Конституция не может быть согласием на самоубийство государства и препятствовать ему иметь гарантии его безопасности через членство в самом эффективном в мире союзе коллективной обороны. Конституция поддерживает принцип "один за всех и все за одного", закрепленный в статье 5 Североатлантического договора, и подтверждает, что вооруженное нападение на одного из членов Североатлантического Альянса считается нападением на весь Альянс. Это дает основания для размещения на территории Литвы воинских подразделений других государств, союзников Литовской Республики, и эти воинские подразделения могут быть использованы для ее защиты. На тех же основаниях военные базы других государств НАТО могут быть размещены в Литве.

Западная геополитическая ориентация Литовского государства подразумевает, среди прочего, его членство в НАТО. Эта закрепленная в Конституции концепция получила дальнейшее развитие в 2014 году, когда Конституционный Суд подчеркнул, что такая геополитическая ориентация соответствует универсальным конституционным принципам, разделяемым демократическими странами Европы и Северной Америки. Она не позволяет вносить в Конституцию изменения, которые противоречат обязательствам Литвы, вытекающим из ее членства в НАТО.

Могло ли все сложиться иначе? Вероятно, могло. Если бы Конституция была упрощенно воспринята как линейный текст, в котором прямо не упоминается НАТО, членство в Альянсе действительно можно было бы признать неконституционным. Последствия и хаос, который последовал бы за таким решением, невообразимы. Однако такое понимание не требует юридической квалификации... Оно даже не требует, чтобы носитель такого понимания осознавал себя гражданином.

Конституционное решение о членстве в НАТО является лишь одним из примеров последовательности, проявления Конституционным Судом его ответственности перед нацией и принятой ею Конституцией. Конституционное правосудие не может осуществляться посредством принятия решений, которые являются безответственными или даже губительными для страны, без учета все более широкого исторического и международного контекста. Все решения Конституционного Суда должны основываться на концепции Конституции как общего блага. Именно по этим причинам членство Литвы в НАТО является конституционным императивом.

Перевод публикуется с разрешения автора