Путин на саммите ОДКБ сделал дикие заявления – очевидно, так для него выглядит следующая ступень эскалации, ведущая к деэскалации и переговорам

Это выглядит как соревнование – кто кого "принудит к миру". Поскольку со стороны нескольких возможных представителей будущей администрации Трампа прозвучали в разных вариациях намерения "принудить Москву к переговорам и миру", Путин, похоже, сам решил продемонстрировать, что тоже может принудить НАТО к нужным ему действиям.

Причем такое впечатление, что он решил, что неядерность "Орешника" – гарантированная страховка от жесткой реакции НАТО на применение (повторное и неоднократное) баллистических ракет средней дальности. Ну, не ядерное? Не по Европе, а только по Украине? Ну так и наказывать не за что, значит. А вообще "Орешник" даже мощнее тактической ядерки – а значит, намного лучше.

Это, по расчетам Путина, должно снять претензии от партнеров РФ – Китая и Индии. Ведь те жестко предупредили, что ядерный вариант эскалации вызовет немедленную и полную изоляцию России. Игры на этом кончатся.

Следовательно, одновременно и эскалация поднимается на следующую ступень, и окончательную черту не пересекает. То есть, безопасно для Путина. Должно быть.

Вот только Путин упустил почему-то заявления европейских лидеров, которые вообще не касаются ракетного формата агрессии:

ЕС уже публично признал гибридные атаки Москвы (взрывные посылки из-за DHL, атаки на производства, разрыв кабелей с континентом, дроны над военными производствами и базами, шпионскую активность и даже привычный энергетический шантаж) именно военной угрозой.

В Европе заговорили именно по этому поводу о "5 статье" Устава НАТО. Похоже, запугивание будет иметь обратный эффект, чем ожидаемый Путиным.

Кроме того, Путин сконцентрировался преимущественно на передаче определенных сигналов именно Трампу. Возможно, остается продержаться только до инаугурации – со вступлением Трампа в должность 47 президента Путин, вероятно, перейдет к другим инструментам.

Однако до 20 января еще почти два месяца. Путин может успеть даже применить тактическое ядерное оружие "для большего эффекта в глазах Трампа". Хотя на столь жесткий наезд Трамп скорее выдаст максимально резкую и жесткую реакцию. По крайней мере, так он до сих пор реагировал на попытки нагло наехать.

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