Путін на саміті ОДКБ зробив якісь цілковито дикунські заяви – очевидно, так для нього виглядає наступна сходинка ескалації, яка має призвести до різкої деескалації і переговорів

Це виглядає як змагання – хто кого "примусить до миру". Оскільки з боку кількох можливих представників майбутньої адміністрації Трампа прозвучали в різних варіаціях наміри "примусити Москву до переговорів і миру", Путін, схоже, сам вирішив продемонструвати, що теж може примусити НАТО до потрібних йому дій.

Причому таке враження, що він вирішив, ніби неядерність "Орєшніка" – гарантована страховка від жорсткої реакції НАТО на застосування (повторне і неодноразове) балістичних ракет середньої дальності. Ну, не ядерне ж? Не по Європі, а лише по Україні? Ну так і карати нема за що, значить. А взагалі "Орєшнік" навіть потужніший за тактичну ядерку – а отже, набагато кращий.

Заодно це, за розрахунками Путіна, має зняти претензії від партнерів РФ – Китаю та Індії. Адже ті дуже жорстко попередили, що ядерний варіант ескалації викличе негайну і цілковиту ізоляцію Росії. Ігри на цьому скінчаться

Отже, одночасно і ескалація підіймається на наступну сходинку, і остаточну межу не перетинає. Тобто, є безпечною для Путіна. Має бути.

От тільки Путін випустив з уваги чомусь заяви європейських лідерів, які взагалі не стосуються ракетного формату агресії:

ЄС вже публічно визнав гібридні атаки Москви (вибухові посилки через DHL, атаки на виробництва, розрив кабелів із континентом, дрони над військовими виробництвами й базами, шпигунську активність і навіть звичний енергетичний шантаж) саме військовою загрозою.

В Європі заговорили саме щодо цього про "5 статтю" Статуту НАТО. Схоже, залякування матиме зворотний ефект, ніж очікуваний Путіним.

З іншого боку, Путін сконцентрувався переважно на переданні певних сигналів саме Трампу. Можливо, лишається протриматись тільки до інавгурації – зі вступом Трампа на посаду 47 президента Путін, ймовірно, перейде до інших інструментів.

Однак до 20 січня ще майже два місяці. Путін може встигнути навіть застосувати тактичну ядерну зброю "для більшого ефекту в очах Трампа". Хоча на такий жорсткий наїзд Трамп швидше видасть максимально різку і жорстку реакцію. Принаймні, так він досі реагував на спроби нахабно наїхати.

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