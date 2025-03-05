Пауза в военной помощи со стороны США – это серьезное развитие событий, которое ослабляет оборону Украины.

Это усиливает амбиции России и показывает, что нынешняя администрация США не понимает ситуацию в Украине и того, что их действия лишь поддерживают российский кровавый диктаторский режим.

Действия США позорны и угрожают не только безопасности Украины, но и безопасности Европы.

Россия, вероятно, попытается воспользоваться ситуацией, начав новые наступления, как только позволят погодные условия, чтобы захватить больше территорий и нанести украинским силам дополнительные потери. Если украинские силы не получат материальную помощь взамен утраченной поддержки США, это может привести к дальнейшим потерям территорий и вынудить Украину вести переговоры с невыгодных позиций.

Европейские страны должны немедленно предоставить Украине финансирование, чтобы она могла заказать вооружение у собственной оборонной промышленности на полную мощность. Одновременно следует размещать больше заказов на собственных оборонных предприятиях для производства необходимого оснащения.

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Европейские страны также должны пойти на риск и передать Украине материалы со складов европейских вооруженных сил, даже если это временно снизит уровень их запасов до опасного уровня.

ЕС также должен продолжать и усиливать санкции против России, чтобы нанести удар по ресурсам ее правительства и способности производить вооружение и боеприпасы.

Европейское политическое руководство должно продолжать пытаться донести до администрации Трампа понимание серьезных последствий их действий и необходимости продолжения поддержки Украины.

Однако если, как заявил один из заместителей министра обороны, Украина имеет достаточно ресурсов на шесть месяцев, это может дать европейским странам время для поставки дополнительного вооружения взамен американской помощи и продолжения борьбы.

Россия также терпит потери в этой войне, и к концу года ее экономика и вооруженные силы будут значительно ослаблены, что вынудит Путина начать переговоры с позиции слабости.

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