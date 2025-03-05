В ситуації, що склалася, європейські країни повинні йти на ризик

Пауза у військові допомозі з боку США – це серйозний розвиток подій, який послаблює оборону України.

Це підсилює амбіції Росії та демонструє, що нинішня адміністрація США не розуміє ситуації в Україні і того, що їх дії лише підтримують російський кривавий диктаторський режим.

Дії США є ганебними та загрожують не лише безпеці України, а й безпеці Європи.

Росія, ймовірно, спробує скористатися ситуацією, розпочавши нові наступи, щойно дозволять погодні умови, щоб захопити більше територій і завдати українським силам додаткових втрат. Якщо українські сили не отримають матеріальну допомогу на заміну втраченій підтримці США, це може призвести до подальших втрат територій і змусити Україну вести переговори з невигідних позицій.

Європейські країни мають негайно надати Україні фінансування, щоб вона могла замовити озброєння у власної оборонної промисловості на повну потужність. Водночас слід розміщувати більше замовлень у власних оборонних підприємствах для виробництва необхідного оснащення.

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Європейські країни також повинні піти на ризик і передати Україні матеріали зі складів європейських збройних сил, навіть якщо це тимчасово знизить рівень їхніх запасів до небезпечного рівня.

ЄС також має продовжувати та посилювати санкції проти Росії, щоб завдати удару по ресурсах її уряду та здатності виготовляти озброєння й боєприпаси.

Європейське політичне керівництво повинне продовжувати намагатися донести до адміністрації Трампа розуміння серйозних наслідків їхніх дій і необхідність продовження підтримки України.

Однак якщо, як заявив один із заступників міністра оборони, Україна має достатньо ресурсів на шість місяців, це може дати європейським країнам час для постачання додаткового озброєння на заміну американській допомозі та продовження боротьби.

Росія також зазнає втрат у цій війні, і до кінця року її економіка та збройні сили будуть значно ослаблені, що змусить Путіна розпочати переговори з позиції слабкості.

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