Что было бы, если бы Украина не отказалась от ядерного оружия

Вижу очередной этап дискуссии: "Если бы Украину не заставили отказаться от ядерного оружия".

Дискуссии класса "если бы" бессмысленны.

Однако если бы у Украины было ядерное оружие:

1. При власти бы до начала 20-х годов оставался Кучма. Любые Оранжевые революции и Майданы по консенсусному одобрению США, РФ, КНР были бы жестко подавлены.

2. После этого, на фоне постоянных истерик мира, что коррумпированный украинский режим распространяет ядерное оружие (а-ля скандал с "кольчугами"), под гарантии РФ произошел бы транзит власти к какому-то "януковичу".

3. После этого, как при Януковиче, РФ перебрала бы на себя контроль за армией и СБУ (в том числе полный контроль над ядерным оружием) и при первой возможности "Киев был бы взят менее чем за 3 суток".

Наша способность сопротивляться существует благодаря тому, что мы вовремя избавились от ядерного оружия.

Волшебных таблеток, кроме яда, не существует. Для всего нужно прилагать усилия. Волшебные последствия обладания ядерным оружием в наших условиях не более чем инфантильные грезы.