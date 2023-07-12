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Що було б, якби Україна не відмовилася від ядерної зброї

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Що було б, якби Україна не відмовилася від ядерної зброї

директор фінансово-консалтингового центру "Омега-Профіт"
12.07.2023, 20:31

Чарівних пігулок, окрім отрути, не існує

Бачу черговий етап дискусії: "Якби Україну не змусили відмовитися від ядерної зброї".

Дискусії класу "якби" безглузді.

Однак якби Україна мала ядерну зброю:

1. При владі б до початку 20-х років залишався Кучма. Будь-які Помаранчеві революції та Майдани з консенсусного схвалення США, РФ, КНР були б жорстко придушені.

2. Після цього, на фоні постійних істерик світу що корумпований український режим розповсюджує ядерну зброю (а-ля скандал із "кольчугами"), під гарантії РФ відбувся б транзит влади до якогось "януковича".

3. Після цього, як за Януковича, РФ перебрала б на себе контроль за армією та СБУ (зокрема повний контроль над ядерною зброєю) та за першої ліпшої нагоди "Київ був би взятий менш ніж за 3 доби".

Наша здатність чинити спротив існує завдяки тому, що ми вчасно здихалися ядерної зброї.

Чарівних пігулок, окрім отрути, не існує. Для всього потрібно докладати зусиль. Чарівні наслідки володіння ядерною зброєю у наших умовах не більш ніж інфантильні марення.

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ядерна зброя
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