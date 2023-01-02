Что нам несет 2023 год

2022 год стал поворотной точкой XXI века, когда вдруг стала очевидной необоснованность прогнозов о том, что мир вошел в эпоху цивилизованных отношений. Конец истории снова откладывается, варвары снова на пороге, и цивилизованный мир снова не может справиться с вызовами.

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2022 год стал в полной мере Zeitenwende (поворот времени, изречение из речи Олафа Шольца 27 февраля 2022-го). Перечень внезапно упавших мировых устоев потребует многих страниц. Все думали, что большая война в Европе больше невозможна. Все думали, что ядерный шантаж остался в прошлом. Все думали, что нарушение законов войны бывает где-то на отдаленных континентах, а не в сердце цивилизации. Никто не был готов увидеть многомиллионную нацию зомби. Никто не был готов принять поражение второй армии мира.

Америка неплохо чувствовала себя подальше от чужих проблем (правда, держа их в поле зрения), Европа привычно строила свое благосостояние на дешевых российских энергоносителях и дешевой китайской рабочей силе, Украина считала конфликт замороженным, а все мировые институции давно превратились в дипломатическую игру в бисер. Произошедшее — это уже не "черный лебедь", это основополагающая неадекватность представлений элит в планетарном масштабе.

В такой ситуации делать прогнозы на следующий год – задача неблагодарная. Она превратится либо в рассуждения о "две-три недели", либо наоборот, в предвидение долгого кризиса продолжительностью в десятилетие, или в лучшем случае в благоразумные выводы о невозможности делать предположения.

Но я все же попробую, потому что нам всем нужно видеть направление событий.

Россия

Судьба войны решается на поле боя, но ключ к завершению войны – в Москве. Я не верю в долговременную устойчивость империи. Народ живет в шизофренической разорванности мышления, но элиты прекрасно понимают ситуацию. А ситуация будет стремительно ухудшаться, и уже в конце весны или начале лета комбинация военных поражений, экономических потерь, неспособности восстанавливать военно-промышленный потенциал, сбоев административной машины, а главное — противостояние элитных групп в условиях роста их страха за свое будущее приведет к тому, что внутренние проблемы будут поглощать внимание российского руководства больше внешних.

Вариативность дальнейших событий очень высока (в этой статье мы описали 15 сценариев для России), но все они упираются либо в консолидацию власти для продолжения войны, либо в развал российской империи, причем второе гораздо вероятнее.

Формирование новых государств на обломках империи не будет сиюминутным, как в 1991-м, оно продлится несколько лет, но первую серию этого сериала мы увидим уже в 2023-м. Готовьтесь запоминать десятки новых флагов.

Украина

Как известно из классики, после победы над великим врагом герой встречается с величайшим врагом – с самим собой. У Украины будет полный букет смертельных вызовов: разрушенные города, разбитая экономика, высокий уровень бедности, посттравматический синдром всей нации и огромное количество эмигрантов, которые в 2023 году будут решать, вернуться им или нет. И, скорее всего, принятое ими в 2023 году решение будет окончательным — и оно будет негативным, если Украина не убедит их, что стала страной возможностей: возможности получить образование для детей, возможности найти работу или открыть собственный бизнес для родителей и т.д.

В этих условиях ключевыми словами будут "реформы" и "деньги". Без первого не дадут второго, даже учитывая невероятную победу всей нации. Овации украинскому президенту и, в его лице, украинскому народу нас не должны ослепить: наши международные партнеры хотят видеть нас либеральной демократией с верховенством права, а не маленькой копией побежденной России (или большой копией Венгрии, кому как больше нравится).

Приз дают не за победу, а за выполнение домашнего задания – с этим у нас большие проблемы. К развилке "реформы и деньги на восстановление или отсутствие реформ и страна в руинах" мы подойдем ближе к концу 2023 года, и я не знаю, какой путь будет выбран. В значительной степени здесь все зависит от того, удастся ли превратить диалог между украинскими властями и международными партнерами ("диалог между автопилотом и автоответчиком") в треугольник, добавив третью точку — гражданское общество, поддерживающее украинские власти в вопросе украинского решающего голоса в восстановлении, а международных партнеров в вопросах прозрачности и подотчетности.

Европа

Европа очнулась и осознала свою вышеупомянутую двойную опасную зависимость. Кто победит — сторонники послевоенного возвращения к "бизнесу как всегда" или сторонники Zeitenwende, пока неизвестно. Но во втором случае мы увидим другую политику безопасности, решительно другую энергетическую политику и, скорее всего, более активную международную политику. Вернувшись на ринг, Европа попытается доказать, что она способна на что-то большее, чем обеспечение привычного благосостояния. А главное — попытается доказать, что она все еще держит лидерство в производстве смыслов, как это было на протяжении большей части истории.

В случае Zeitenwende осознание зависимости от дешевой рабочей силы ненадежных авторитарных стран даст толчок Индустрии 4.0, давно готовой к следующей фазе промышленной революции. Германия останется лидером Европы, несмотря на попытки Франции найти хорошее предложение, чтобы перехватить инициативу. Но ключевая растяжка для Европы связана с Украиной: воспользуется ли Европа украинской победой и евроинтеграцией для модернизации? А это зависит от того, как Европа нас воспринимает – как проблему или как возможность.

Так или иначе, в 2023 году Европе придется преодолевать ряд вызовов: могут быть правительственные кризисы после тяжелой зимы, экономические проблемы из-за инфляции и высоких ставок по кредитам, и это не говоря об угрозе мировой рецессии китайского происхождения (см. ниже). Модернизация Украины может стать одним из мощных факторов переосмысления Союза и его нового подъема.

Америка

США вернутся к себе самим, чтобы окончательно преодолеть наследие Дональда Трампа и восстановить привычный баланс партийной системы. Консервативный (ориентированный на политическую традицию и институты) кандидат от республиканцев позволит окончательно считать прошлое краткосрочным инцидентом, о котором все постараются забыть как можно скорее. Но это будет в лучшем случае в конце года, потому что весь год Республиканская партия будет испытывать страшную внутреннюю турбулентность. В то же время сфокусированная на себе Америка будет требовать от партнеров по всему миру большей активности и ответственности в вопросах безопасности.

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В 2023 году произойдет несколько важных технологических прорывов, но никто этого не заметит, потому что все будут заняты политикой и безопасностью. И все эти прорывы произойдут здесь, в США. И никакие экономические проблемы (а они возможны) этому не помешают.

Китай

Китай стоит на пороге экономической рецессии, угрожающей перерасти в мировую, ведь доля Китая в мировой экономике очень велика. Накопление экономических и управленческих проблем (среди которых ковид на первом месте) приведет к необходимости нестандартного силового шага. Но ослабление России дает Китаю уникальный шанс: можно продолжить жесткую риторику на юге, танцуя вокруг Тайваня, а настоящий удар нанести на севере.

Участие в международной договоренности по поводу судьбы бывших российских территорий открывает перед Китаем возможности, о которых раньше он мог только мечтать. В таком случае мы увидим мастерское использование на практике сразу половины из 36 классических китайских стратагем, чтобы увеличить свой выигрыш и снизить его цену, а китайские лидеры укрепят свою позицию внутри страны и используют приз для преодоления вроде бы неразрешимых проблем — или наоборот, накопление проблем включит механизм замены лидера (правда, непонятно, как это сделать при нынешней концентрации власти).

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В целом реконструкция пространства российской империи станет пакетом геополитических изменений, сравнимых разве что с итогами мировой войны: поменяется не только карта мира, но и набор базовых понятий и правил. Все захотят быть среди победителей и взять себе кусочек пирога. Свергнутый когда-то страшный великан еще будет жив, но его штаны и сапоги уже будут делить все, кто имеет и не имеет к этому отношения. Начало этого процесса мы увидим в 2023 году. (Не забудем, что именно нужно нам: безопасность, реформы и деньги. Остальное пусть делят другие.)

К примеру, эта история может вдруг дать толчок Японии — толчок, которого она давно ждала. Возврат сравнительно незначительных территорий может подпитать национальный дух и экономику, и тем более возникновение буквально рядом большой новой страны, ориентированной на Японию. Кроме того, нужно будет заниматься традиционным японским делом — сдерживать Китай, чтобы он не взял лишнего.

Между тем десяток других мощных стран мира (Индия, Саудовская Аравия, Турция, Бразилия, Южная Африка, Мексика, Индонезия, Катар и др.), на которые мы привычно не обращаем внимания, будут искать свой путь, не соглашаясь на двухполярный мир. Это сделает планету в целом более безопасной, но в 2023 году наше внимание будет сконцентрировано не там. Также сильно послужит мировой безопасности сворачивание российского присутствия на Ближнем Востоке и в Центральной Африке, чего не скажешь о Центральной Азии, за влияние на которую будет разворачиваться борьба.

Ну а мировым лидером мнений и смыслов в 2023 году будет Великобритания. Я не могу предположить, что именно интересного там возникнет, но когда складываются условия для создания нового, то оно непременно появится.

В целом в 2023 году мы увидим одновременное начало развертывания трех грандиозных проектов, которые по своим масштабам вряд ли можно сравнить с чем-то за прошедшие 50 лет: восстановление Украины, реконструкция постимперского пространства и технологическая перезагрузка европейской индустрии. По крайней мере, какой-то один из трех точно увидим, но вероятно все три. И это значит, что мир после 2023 года будет совсем не унылым местом. Но это уже другая история.

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