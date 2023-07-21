Что означает арест Гиркина в Москве

В россии проходит переформатирование публично-информационного пространства и выстраиваются границы будущей стратегии избирательной кампании путлера.

Точнее, даже не "избирательной кампании", потому что ее в классическом варианте не будет, а корректировка идеологически-пропагандистских трендов.

Все "патриоты", рассерженные они или напуганные, должны войти в общий образ будущего путинского большинства. Другого выбора для них Кремль не оставляет.

Поэтому должна произойти коррекция риторики и приспускания воздуха в мыльных пузырях "патриотической" альтернативы.

Все эти "пузыри" управляемы отдельными башнями в ФСБ или ГРУ.

Однако, поскольку между башнями возникает трение, подобные профилактические методы, как задержание Гиркина и его мягкое публичное наказание, нужны. Вертикаль должна время от времени взбадриваться.

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