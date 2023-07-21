Що означає арешт Гіркіна у Москві

В росіі відбувається переформатування публічно-інформаційного простору та вибудовуються межі майбутньої стратегії виборчої кампанії путлєра.

Точніше навіть не "виборчої кампанії", бо її в класичному варіанті не буде, а коригування ідеологічно-пропагандистських трендів.

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Всі "патріоти", рассєржанниє вони чи напуганниє, мають увійти в загальний образ майбутньої путінської більшості. Іншого вибору для них Кремль не залишає.

Тому має відбутися корекція риторики та приспускання повітря в мильних бульбашках "патріотичної" альтернативи.

Всі ці "бульбашки" є керованими окремими баштами в ФСБ чи ГРУ.

Проте, оскільки між баштами виникає тертя, подібні профілактичні методи, як затримання Гіркіна та його мʼяке публічне покарання, потрібні. Вертикаль має час від часу "взбадріватца".

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